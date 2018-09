Ipaam fiscaliza cumprimento de multa aplicada após vazamento de óleo

Manaus - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) acompanhou, na manhã desta quarta-feira (5), o início do cumprimento da notificação de reparos, aplicada à empresa pertencente ao grupo Chibatão, J.F. de Oliveira, por conta do crime ambiental ocasionado no dia 27 de agosto de 2018 às águas do Rio Negro.

Na ocasião, o naufrágio de uma embarcação da empresa ocasionou acidentalmente o derramamento de mais de dois mil litros de óleo ‘Filoi’, na região do Porto do Ceasa, localizado na Zona Oeste da capital. O óleo derramado atingiu cerca de dez quilômetros de mancha do produto no Rio Negro, e se espalhou pelos igarapés Mauá e Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

O Ipaam deve continuar acompanhando a empresa que causou o vazamento até a finalização do cumprimento | Foto: Marco Leal/Ipaam





De acordo com a assessoria de comunicação do órgão ambiental, a empresa J.F. de Oliveira deu início, nesta quarta-feira (5), ao cumprimento da notificação aplicada pelo Ipaam .

“A J.F. Oliveira começou nesta manhã a distribuição de cestas básicas, água potável, kit-limpeza e atendimentos médicos para um total de 230 pessoas, que também estão recebendo assistência médica e social", informou o órgão.

Mais de 120 famílias devem receber apoio entre, assistência médica, mantimentos de higiene, água potável e cestas básicas de alimentação | Foto: Marco Leal/Ipaam

Ainda segundo o Ipaam, um levantamento sobre o número de famílias atingidas já foi realizado para que a ação reparadora seja totalmente efetiva. A área afetada pela mancha de óleo contaminou uma região que soma 33 plataformas flutuantes, onde quatro delas são de serviço de funilaria, oficinas de embarcações e fabricações de móveis.

Os outros 29 flutuantes são moradias de famílias. Ao todo, 120 grupos familiares devem ser contemplados pelo cumprimento da multa aplicada à empresa que causou o vazamento.

Cerca de 120 famílias devem receber ações de reparação ao prejuízo causado pelo incidente | Foto: Marco Leal/Ipaam

Cerca de 28 pescadores, que fazem parte da lista de atingidos, também receberam cheques com quantias em dinheiro, para reparar temporariamente os prejuízos financeiros ocasionados aos pescadores. Os profissionais já registram diminuição considerável de pescado na região afetada pelo óleo.



Um relatório sobre as famílias atingidas pela contaminação das águas, soma 230 pessoas | Foto: Marco Leal/Ipaam

O Ipaam deve continuar acompanhando a ação, com a participação de 30 integrantes da empresa responsável, pelos próximos dias, até que os reparos sejam totalmente finalizados.



Leia mais:

No dia do Amazonas, novo vazamento de óleo é registrado no rio Negro

Empresa terá que ressarcir cerca de 100 famílias por vazamento de óleo