Café da PC no valor de R$ 399 mil é insuficiente para a demanda

Manaus - N a última segunda-feira (3), foi publicado no Diário Oficial do Amazonas (DOM) que a empresa G.H. Macário Bento venceu um processo licitatório na Comissão Geral de Licitação (CGL) no valor de R$ 399 mil para fornecer lanches e café da manhã aos funcionários da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), órgão vinculado a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Em um simples cálculo de matemática, por dia, somente 38 servidores poderão desfrutar desse café matinal, enquanto mais de dois mil funcionários públicos terão que comprar os alimentos.

Conforme informações do site da transparência do Governo do Amazonas, o processo licitatório aconteceu de acordo com a lei, mas durante uma breve pesquisa no edital, publicações e descrição do objeto a quantidade de 24 mil itens disponibilizados pela empresa não vai atender a demanda de 2.499 servidores públicos da Polícia Civil, durante 365 dias, ou seja, um ano.

Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informa que o contrato é estimativo, ou seja, só paga pela quantidade utilizada. "Os lanches e cafés da manhã são KITS individuais para serem oferecidos aos policiais nas operações que ocorrerem durante 12 meses", diz o órgão.

Dispensa de licitações



Na última terça-feira (4), o deputado estadual Sabá Reis (PR), alertou no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que o governador Amazonino Mendes (PDT) já dispensou 607 licitações durante governo provisório no Estado.

“Está passando da hora dos órgãos de controle e fiscalização darem um freio no governo” afirmou o parlamentar

