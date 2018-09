Corpo de Bombeiros faz nova vistoria e autoriza realização do Fecani

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizou, na tarde desta quinta-feira (6), uma nova vistoria no Centro de Eventos de Itacoatiara. A equipe deu parecer favorável para a realização do evento, mas solicitou que sejam cumpridas algumas determinações. O documento já foi encaminhado para a Justiça.

Foi solicitada a contratação de mais 10 (dez) bombeiros civis, abertura de saídas de emergência, adequação das arquibancadas e orientação para bombeiros civis e seguranças privada. Além disso, o Corpo de Bombeiros se comprometeu em ceder mais 30 bombeiros militares e caminhões pipa para suprir a falta de hidratantes.

O parecer técnico foi apresentando em uma reunião com o Gabinete de Gestão Integrada (GGI Local) e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC Estadual), logo após a vistoria.

Entenda o caso

O Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) de 2018, que começaria na última quarta-feira (5), chegou a ser suspenso por conta da documentação que não foi entregue em tempo hábil pela Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma) à Prefeitura de Itacoatiara.

A suspensão do evento foi pedida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), e atendida pelo juiz da 3ª Vara da Comarca de Itacoatiara, Rafael da Rocha Lima, na noite de quarta-feira. Ainda assim, o show da dupla Maiara e Maraísa, uma das atrações nacionais, chegou a acontecer no Centro de Eventos Juracema de Holanda, palco do festival.

Festival da Canção de Itacoatiara é organizado pela Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma). | Foto: Divulgação

O documento que não teria sido entregue e que teria gerado a suspensão do evento foi o Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), entregue à Justiça após a vistoria na tarde desta quinta-feira. Mesmo tendo autorizado o andamento do evento, o magistrado Rafael Lima "puxou a orelha" da organização na decisão judicial.



"O referido evento é de enorme importância para a cultura local e para a geração de renda no município, porém, no mais das vezes, os responsáveis pela organização do evento agem de forma amadorística, quando não, com absoluto desprezo pelas normas de segurança e posturas municipais", salientou o magistrado, que ainda lembrou do atentado à Boate Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrido em 2013, afirmando que o não atendimento às posturas municipais e legais ou o desprezo pela segurança pode levar a eventos trágicos.

