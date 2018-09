Desfile militar leva 8 mil pessoas ao Sambódromo de Manaus

Manaus - Os raios fúlgidos do sol que brilhou sobre a capital amazonense na manhã desta sexta-feira (7) não foram capazes de segurar em casa as 8 mil pessoas que compareceram ao Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus, para assistirem ao tradicional Desfile Militar de Sete de Setembro, que encerrou a Semana da Pátria de 2018 na capital amazonense.

Ao todo, o evento contou com 4.687 pessoas desfilando, entre estes efetivos do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e outras organizações militares, como a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), além de instituições civis como a Maçonaria e os Escoteiros.

Crianças desfilaram também junto aos batalhões especiais, como no caso do Batalhão de Choque da PM | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO





No palanque das autoridades, algumas ausências foram sentidas, como a do governador Amazonino Mendes e do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Amazonino foi representado, no entanto, pelo coronel da PM Walter Cruz, secretário de Estado extraordinário.

Desfile marcou a primeira aparição de Walter Cruz como o novo "xerife" do Amazonas | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Embora o palco tenha sido composto, em sua maioria, por autoridades militares, como o general-de-Exército César Augusto de Nardi, comandante militar da Amazônia, autoridades civis partilharam o espaço, como o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Anézio Paiva, o desembargador João Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag.



Nas arquibancadas

Nas arquibancadas do Sambódromo, duas manifestações silenciosas puderam ser observadas. A primeira foi um cartaz pedindo a convocação dos aprovados no concurso de 2009 do CBMAM, que logo foi retirado. Uma segunda manifestação - a mais singela delas - foi a colocação de uma bandeira do Brasil Império em uma das grades por um monarquista. A bandeira ficou no local durante todo o desfile, como uma lembrança, talvez, de que se deve ao Império - que durou de 1822 a 1889 - o fato de sermos brasileiros.

A estudante Patrícia Perote, de 24 anos, assistiu o desfile desde o começo até o fim. Não tendo conseguido um lugar nas arquibancadas, ficou junto as grades de contenção do corredor do Sambódromo, onde acompanhou as marchas. "Não é o meu primeiro desfile. Eu gosto de vir, gosto de assistir o desfile das tropas, tenho essa paixão", afirma.

Crianças, jovens e adultos celebraram o aniversário de todos os brasileiros no Sambódromo da capital amazonense | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Junto com Patrícia veio a amiga e também estudante Beatriz Magalhães, de 18 anos, que já era veterana de desfiles de Sete de Setembro. "Eu estudei por três anos no Colégio Militar, desfilei os três anos, e sempre gostei de assistir as paradas. Vem de família, né? Minha mãe é da Aeronáutica, está marchando, e mesmo antes de ela entrar na Aeronáutica, eu já gostava. Então para mim não é novidade, e esse gosto sempre se renova", completa a jovem.

General

O general César de Nardi destacou o fato de a população ter comparecido em peso ao desfile. Nardi, que assumiu a titularidade do Comando Militar da Amazônia (CMA) em 16 de março deste ano, salientou que gostaria de ter desfilado junto aos demais militares. "Hoje é o dia de aniversário de todos os brasileiros, quando o nosso povo passou a traçar todos os seus destinos", disse.

"O último desfile que eu assisti em Manaus foi em 1972, quando eu estudava no Colégio Militar de Manaus e ainda tinha 15 anos. Hoje no desfile, tive vontade de ser estudante de novo, e gostei de como a população reagiu, aplaudindo, cantando os hinos e vibrando com as entradas dos pelotões. O calor, inclusive, continua o mesmo, tanto o humano como o do clima", disse o general, entre risadas.

General Nardi, comandante militar da Amazônia, comandou toda a solenidade do desfile cívico | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Nardi também foi questionado sobre a segurança aos candidatos à Presidência da República, lembrando do atentado ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) em Juiz de Fora (MG). Perguntado sobre a reunião ocorrida na noite da última quinta-feira (6), no Alto Comando do Exército, em Brasília (DF), o general salientou que a reunião teve a ver com as eleições, mas afirmou que o assunto Bolsonaro foi discutido.



"A segurança dos candidatos é feita pela Polícia Federal. Recebi o comunicado ontem pela manhã, mas foi uma reunião que discutiu o período eleitoral, até porque o Exército faz a segurança das eleições. Mas nós temos visto essa questão de ontem, com bastante preocupação, e esperamos que sirva de alerta para o perigo que é o radicalismo e a violência nesta disputa política", finalizou o oficial.

