Bairros sem energia e casas destelhadas após temporal em Manaus | Autor: Divulgação

Manaus - Após a forte chuva que destelhou algumas residências e também destruiu árvores, na noite desta sexta-feira (7), em Manaus, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que alguns objetos foram lançados contra a rede elétrica e o fornecimento de energia em alguns bairros da capital amazonense foi prejudicado, com o desligamento de alguns alimentadores. Até às 23h, a Defesa Civil do Município havia registrado três ocorrências.



A Eletrobras destacou que “equipes já estão em campo trabalhando para identificar as ocorrências e solucioná-las no menor tempo possível, alguns casos de vegetação sobre a rede. Aempresa solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O CBMAM divulgou, por meio da assessoria, que a central 193 recebeu muitos chamados na noite de hoje, durante o temporal, mas não divulgou o número exato. O órgão ressaltou que as ocorrências envolviam apenas ações de orientações e que os chamados tem até 48 horas para ser atendidos.



A assessoria da Defesa Civil municipal informou que a central de atendimento do órgão registrou três ocorrências envolvendo destelhamento de residências, sendo duas parciais e uma por completo.

São elas: rua São Francisco no bairro Mauzinho, Zona Leste, rua Osvaldo Orico no bairro Compensa, Zona Oeste, e rua Rei Davi no bairro Colônia Antônio Aleixo, também na Zona Leste, esta última houve destelhamento completo.

Um morador que passava de carro pela avenida Brasil, bairro Compensa, Zona a Oeste, registrou duas árvores caídas sobre a via (em ambos os sentidos da via), confira: