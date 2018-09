Corpo de menina desaparecida após naufrágio é encontrado em Manaus

O corpo da vítima foi encontrado por populares, por volta das 18h | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Manaus - O corpo da menina, de oito anos, que estava desaparecido após um naufrágio, nas proximidades do porto do Colônia Antônio Aleixo , Zona Leste de Manaus, foi encontrado no inicio da noite deste sábado (8).



Conforme informações do sargento Denis Ferreira, da assessoria de comunicação dos Bombeiros, o corpo da criança foi encontrado por moradores da região por volta das 18h.

"Nossa equipe já havia encerrado os trabalhos por hoje, quando foi comunicada por populares que ficaram fazendo a varredura e encontram o corpo em uma região próxima", explicou o sargento.

A menina estava desaparecida há quase 24 horas, após a canoa em que ela estava com a família virar durante temporal que atingiu a capital na noite de sexta-feira (7). O corpo da avó da criança, a dona de casa Sandrinha da Silva, de 56 anos, foi encontrado por volta das 8h manhã de hoje, também por populares que agiram antes da atuação dos bombeiros.

"Quando a canoa começou a afundar, peguei minhas duas filhas no colo, mas minha mãe disse que salvaria a mais velha. Quando vi, as duas tinham sumido no meio do rio. Perdi minha mãe e minha filha ao mesmo tempo", disse Rosymary Barros, de 25 anos, que conversou com a nossa equipe de reportagem na manhã de hoje.



O corpo da menina foi levado ao porto, onde deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

