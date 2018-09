Chamadas telefônicas de outros estados intrigam amazonenses

Manaus - Quem utiliza o telefone celular diz que é praticamente impossível sair de casa sem ele. O aparelho foi inventado por Martin Cooper, com o objetivo de aproximar pessoas de qualquer parte do mundo. No entanto, de uns tempos para cá, uma situação tem intrigado usuários de aparelhos celulares: o constante número de ligações vindas de outros estados do Brasil e até mesmo com DDD de outros países.

É bem provável que muitos já tenham recebido um telefonema estranho como esse e que não necessariamente se tratava de algo relacionado a venda de algum produto ou serviço. De acordo com a fisioterapeuta Lauriê Renata de Oliveira, de 41 anos, o número de ligações de outros estados e até mesmo de países como a China e a Dinamarca, em seu celular, parecem perturbar cada vez mais.

“Às vezes estamos dormindo e o celular toca com números estranhos e DDDs de outras cidades. Aí, quando eu atendo, desligam. Não faço ideia do que seja, mas causa um incômodo, porque as ligações chegam até cinco vezes por noite”, disse.

Outro caso parecido com o da fisioterapeuta é o do empresário Mário de Souza, de 66 anos. Nas últimas semanas, o que parecia apenas um erro de empresas de telemarketing, que acontecia vez ou outra, se transformou em um verdadeiro bombardeio de ligações. “Recebo ligações a todo instante, diariamente, do Paraná, do Ceará, de São Paulo, do Rio de janeiro, Estados Unidos, Dinamarca e até mesmo de Jerusalém. E olha eu nem estou devendo ninguém”, brinca.

Proposta

Para acabar com essa problemática, o deputado estadual Carlos Alberto (PRB) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um Projetos de Lei (PL) relacionado a esse tipo de direito do consumidor.

Conforme o parlamentar, o PL está relacionado à alteração da Lei 9.633 de junho de 2011, que institui, no Amazonas, o cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. “É comum, nos dias atuais, a prática corriqueira de marketing por meio do envio de mensagens eletrônicas ou por aplicativos. Elas são enviadas diariamente ao consumidor em potencial, sem consentimento e, na maioria dos casos, o cidadão não dispõe de ferramentas que possibilitem o bloqueio do recebimento”, explica o deputado.

Segundo o parlamentar, com a aprovação desse PL, o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor do Estado do Amazonas (Procon-AM) vai implantar e gerenciar o bloqueio ao envio de mensagens das empresas de marketing.

A reportagem procurou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que informou estar atenta aos transtornos decorrentes do número excessivo de chamadas indesejadas, bem como à demanda social pela regulamentação do assunto.