Incêndio de grandes proporções destrói supermercado em Manaus

Ao menos 15 casas estão em torno do prédio atingido pelo fogo | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Manaus - Um incêndio destruiu uma unidade da rede de supermercados Big Amigão, no bairro do Santo Agostinho, Zona Oeste, na madrugada deste domingo (8). O fogo consumiu uma área de, aproximadamente, 3 mil metros quadrados. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a estrutura do local corre um forte risco de desabamento. "Em uma escala de 4 a 5, o prédio tem um risco 4 de cair", disse o capitão Mário Rodrigues ao EM TEMPO.

Ao menos 15 casas estão na lateral do supermercado, além de um posto de combustível estar localizado ao lado de onde as chamas iniciaram. A Defesa Civil Municipal também confirmou o risco. O fogo se conteve apenas dentro do supermercado.

O capitão dos bombeiros confirmou a alta chance do prédio cair | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

O gerente de marketing da rede Big Amigão, Francisco Lemos, disse que essa unidade era a maior em funcionamento de Manaus.

"Tivemos uma grande perda. Imagine só, você acordar no meio da madrugada e saber que o seu supermercado está pegando fogo. Ainda não pudemos entrar no local, mas, aparentemente, nenhuma mercadoria se salvou", comentou.

Uma área de 3 mil metros quadrados foi destruída pelas chamas | Autor: Divulgação/Bombeiros

O incêndio começou por volta das 3h, segundo Nascimento. Ao todo, foram necessárias oito viaturas, um caminhão-pipa e um carro plataforma para conter a maior parte das chamas. A equipe ainda faz o trabalho de rescaldo na manhã deste domingo (9).

Pelo menos 100 mil litros já foram usados para conter as chamas | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"A chuva ajudou um pouco a baixar as chamas, mas ainda não há previsão para o rescaldo terminar. Estamos jogando água até nenhum foco de fogo restar no local", completou. Uma teoria da possível causa do incêndio estava fortemente sendo comentada entre os moradores do local.

O fogo iniciou perto das 3h | Foto: Divulgação/Assessoria Bombeiros

"Na madrugada, havia muita oscilação de energia no local. As luzes estavam falhando e, com isso, um curto-circuito pode ter iniciado o fogo", disse uma moradora. Apesar disso, a causa oficial do acidente será investigada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

