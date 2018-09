UEA terá primeiro mestrado profissional na área da Enfermagem

Manaus - O curso de Mestrado Profissional de Enfermagem em Saúde Pública da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foram aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) neste mês de setembro. As duas propostas receberam consultoria da Universidade Federal de Catarina (UFSC), sendo complementares e estratégias para a qualificação desta categoria da região Norte.

De acordo com a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UEA, Maria Paula Mourão, a parceria UEA/UFSC a partir do Doutorado Interinstitucional em Enfermagem foi o principal alicerce desta conquista. “O curso será ofertado em 2019, com previsão de abertura do edital no segundo semestre. Este é o 17º curso de pós-graduação stricto sensu da Universidade e o 5º Mestrado Profissional aprovado pela Capes. O curso obteve conceito 3, considerado muito bem avaliado uma vez que o conceito máximo para o mestrado profissional é 5”, destaca a Pró-Reitora.

Para o ex-diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) da UEA, Darlisom Sousa Ferreira, a oferta do curso irá suprir a necessidade de qualificação dos profissional da rede de atenção à saúde. Ele destaca que este é o terceiro mestrado aprovado na região, existindo apenas dois programas, em nível acadêmico, na Universidade Federal do Pará (UFPA) e um em cooperação entre a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) com a Universidade do Estado do Pará (UEPA).

“Esse é o primeiro mestrado profissional aprovado na região, sendo um grande feito para a UEA e para a enfermagem do Norte. Esperamos ampliar a massa crítica de mestrado e futuramente de doutorado dentre os enfermeiros que atuam nos serviços de saúde, aliando estudos a partir de evidências baseadas na prática e com isso contribuir com os qualidade dos serviços por meio de produtos, processos e/ou instrumentos que possam estimular a produção de práticas avançadas no cuidado em Enfermagem e Saúde. O Conselho Técnico Científico da Capes só aprovou duas propostas na área: o da UFAM e o da UEA”, frisou.

O Mestrado Profissional de Enfermagem em Saúde Pública, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é o primeiro da Região Norte e em consonância com a missão da UEA e do curso de Enfermagem da referida instituição, propõe o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública (ProENSP), inicialmente com o Curso de Mestrado Profissional, assumindo o desafio e a responsabilidade de contribuir com a qualificação de nível stricto sensu de enfermeiros do serviço de saúde do SUS. Assume ainda, o compromisso com o desenvolvimento da pós-graduação em Enfermagem, visando o fortalecimento da profissão e a redução das assimetrias identificadas na região norte em relação às outras regiões mais desenvolvidas do país.

O Curso

O Reitor da UEA, Cleinaldo Costa comemorou a aprovação do novo curso. “O mestrado em Enfermagem era um dos nossos objetivos e agora vamos nos dedicar para que os profissionais que por ele passarem possam ser qualificados no mais alto nível. Desta forma, a UEA cumpre com mais um de seus objetivos e sem dúvida contribui com a formação de mão de obra de excelência no estado do Amazonas".

Serão ofertadas 12 vagas, o curso terá duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses e contará com duas linhas de pesquisas: Tecnologias Sociais e Educacionais como instrumentos para promoção da saúde e Tecnologias de cuidado e epidemiologia como ferramentas para práticas de Enfermagem em saúde pública.

A primeira promoverá estudos no campo das políticas sociais e educacionais, com ênfase na prevenção, promoção e recuperação da saúde. Abrange o uso e desenvolvimento de tecnologias educacionais dirigidas às práticas educativas em saúde com a população, educação permanente e formação de recursos humanos em enfermagem nos serviços de saúde.

A segunda linha engloba o desenvolvimento de estudos epidemiológicos e de produção e inserção de tecnologia e inovação para o cuidado individual e coletivo no ciclo vital, na perspectiva da efetivação da integralidade no sistema de saúde brasileiro com construção de linhas e redes de cuidado.

*Com informações da assessoria