Instituto ‘Dona Lindu’ é usado como abrigo para moradores de rua

Manaus - O pátio do Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, se transformou em abrigo para dezenas de moradores de rua. A grande maioria desses cidadãos são dependentes químicos e alcoólatras que vivem um drama todas as noites.



Sem ter casa própria, eles procuram as dependências da unidade de saúde para descansar e conseguir alimentos que são distribuídos por meio de ações sociais e instituições religiosas.

Na madrugada do dia 29 de agosto, a reportagem do EM TEMPO presenciou os moradores de rua espalhados por toda a área externa do hospital, no pátio da recepção e até sobre o gramado do jardim, onde, segundo eles, é uma área mais confortável para dormir.

Porém, enquanto dormiam, eles também dividiam espaço com ratos que se aproveitavam dos restos de comida deixados no local.

Mirlene Bezerra, 34, é uma das pessoas que vive nessas condições. Ela contou que mora nas ruas da capital amazonense há 22 anos e que saiu de casa ainda na adolescência, após conflitos com familiares que descobriram que ela era usuária de drogas.

Alguns moradores do local revelaram que um policial militar já agrediu uma grávida que vive na área | Foto: Marcio Melo

“Ficamos aqui, porque ainda existe pessoas do bem que nos ajudam. Nem todos que estão aqui são viciados, só não tivemos oportunidade na vida. Mas, para conseguir dinheiro honesto, alguns lavam e guardam carro aqui na área. Também frequentamos um centro espírita que fica nas proximidades e que nos ajuda bastante. Lá podemos tomar banho e também fazemos algumas refeições, além de tudo, é uma instituição onde recebemos amor”, relatou Bezerra.

Emocionada, a moradora de rua, ainda informou que pretende buscar tratamento para se livrar das drogas. “Já sobrevivi a cinco overdoses, não quero mais isso, estou procurando ajuda para me livrar”, disse.

Esquecidos

“Somos esquecidos pelo poder público. Sabemos que a droga é o mal do século e tem que ser feito alguma coisa para se prevenir isso. Comecei a usar na escola e na época não estava tão propagada como está hoje. E, quando a pessoa vicia fica desnorteada e, infelizmente, acaba nessa situação”, explicou Tony Andis, 33, que também busca abrigo no pátio da maternidade.

Desrespeito

Os moradores de rua que buscam a estadia nas dependências hospitalar também denunciaram uma série de agressões sofridas por um policial militar identificado apenas como “Bruno”, que faz a segurança no local.

Conforme os moradores, entre uma das vítimas está uma grávida que foi acordada pelo PM com chutes e spray de pimenta no rosto.

“Toda vez que ele está de plantão, ele tem o costume de fazer isso. Ele se acha no direito de usar a força e diz que não vai ser punido porque a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para ele não é nada”, disse um morador de rua que preferiu não se identificar.

Opiniões

Um problema social que se espalha por toda a cidade e divide opiniões entre acompanhantes de pacientes que estão internados no hospital e ambulantes que trabalham na região.

As pessoas dividem espaços com animais peçonhentos | Foto: Marcio Melo

Um mototaxista, que pediu para ter o nome preservado, contou que é constrangedora a situação. Ele também relacionou a presença dos moradores ao aumento de furtos e roubos no local.

“Muitos deles não têm higiene adequada e exalam odor. Sem contar que suspeitamos de um pequeno grupo deles que estão furtando os veículos e até pessoas por aqui”, contou.

Uma paciente que faz tratamento no instituto demonstrou surpresa pela quantidade de moradores que habitam os arredores do hospital.

“Percebo que eles chegam entre 18 horas e vão se acumulando durante a noite. Eles são muitos, coisa e isso é até preocupante. Isso é comum em prédios abandonados, mas não pode ser normal em uma unidade que está em pleno funcionamento, deve ser feito alguma”, questionou a mulher, que também não quis ser identificada na reportagem.

Resposta

Por telefone, uma das responsáveis pelo Instituto da Mulher explicou que já foram tomadas inciativas para retiradas dos moradores de ruas das dependências da unidade de saúde. Porém, é um problema recorrente que, segundo ela, dura mais de oito anos.

“Foram feitas várias ações, essas pessoas são conscientizadas, elas dão um tempo, mas sempre acabam voltando a ocupar o espaço. Ainda mais pelo fato de que naquele local ela recebem ajuda filantrópicas”, disse.

