Mulher é presa após incendiar casa com filhos e namorada no Amazonas

A casa foi totalmente consumida pelo fogo | Foto: Divulgação

Novo Aripuanã – Sob efeito de bebidas alcoólicas, uma mulher identificada como Sara Pereira Mendes, de 32 anos, foi presa em flagrante, na noite de sábado (8) após atear fogo na própria residência, onde estavam os filhos, duas crianças de dois e 10 anos, além da companheira dela, uma adolescente de 17 anos.



O incêndio ocorreu no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus). As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas.

Vizinhos evitam tragédia

Ainda de acordo com a assessoria, Sara havia discutido e agredido a companheira com um soco. Com a adolescente desmaiada, ela jogou combustível no corpo dela e fez o mesmo com as crianças. Sem coragem para acender o fósforo, fora de si, a mulher resolveu espalhar a gasolina por toda casa e atear fogo, deixando a adolescente e as crianças trancadas. A casa foi rapidamente consumida pelo fogo.

Ao perceberem as chamas no imóvel, os vizinhos acionaram o 2º Pelotão da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). As crianças e a adolescente foram resgatadas sem ferimentos, depois da casa ser arrombada.

Ao ser presa, a mulher confessou o crime. Em depoimento, de acordo com o delegado Rudival Magno, titular da 73º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã, Sara argumentou que estava embriagada e não lembrava do ocorrido.

Crime de incêndio

Ao término dos procedimentos, Sara foi autuada em flagrante pelo crime de incêndio.O crime de Incêndio, segundo a legislação brasileira, consiste em causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão, acrescida de multa.

A mulher ficará na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça. As crianças foram levadas ao Conselho Tutelar do município, e, entregues ao pai.

Leia também:



Carpinteiro morre no João Lúcio após ser agredido durante bebedeira

PM prende homem por furtar objetos de material de construção no Centro