Famílias deixam casas após incêndio em supermercado na Compensa

Manaus – Oito famílias foram orientadas a deixar suas casas próximas ao supermercado Big Amigão, que pegou fogo no último domingo (9), na Zona Oeste de Manaus. A recomendação foi feita pela Defesa Civil do Município, na manhã desta segunda-feira (10), após uma vistoria no local.

Ainda de acordo com o órgão, o auxílio às famílias é de responsabilidade do proprietário do supermercado. A reportagem entrou em contato com a direção da empresa, mas, até a publicação desta matéria, não houve respostas.

Mesmo um dia após o incêndio, ainda é possível ver fumaça saindo do local. O Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (Cbmam) foi novamente ao local, na manhã desta segunda-feira (10), para verificar a situação.

De acordo com o sargento do Cbmam, Denis Wilson, o local foi repassado aos proprietários e cabe a eles fazer a retirada do material danificado, além de realizar obras para retirada dos riscos. Sobre a possibilidade de um novo incêndio, o bombeiro afirmou que a situação está sob controle e não há riscos de reignição.

A moradora de uma casa próxima ao local do sinistro, que preferiu não ter o nome divulgado, afirmou que viveu momentos de terror durante a madrugada do incêndio. Recém-mudada para o bairro, a idosa moradora da rua C afirmou que notou as chamas por volta das 2h da madrugada.

"O fogo estava muito alto e chamas saíam por todos os buracos da construção: janelas, portas e telhado. Quando acordei, de madrugada, vi as labaredas e fiquei desesperada", disse.

A casa em que mulher mora fica localizada próximo aos fundos do supermercado consumido pelas chamas. Devido à dimensão do sinistro, a moradora desocupou a casa durante a noite. "Pensei que as chamas fossem atingir minha casa pois o fogo era muito alto e estava próximo à minha casa", relatou

Relembre o caso

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma unidade da rede de supermercados Big Amigão, no bairro Compensa, Zona Oeste, na madrugada de domingo (9). O fogo consumiu uma área de, aproximadamente, 2 mil metros quadrados.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a estrutura do local corre risco de desabamento. "Em uma escala de 4 a 5, o prédio tem um risco 4 de cair", disse o capitão Mário Rodrigues ao Em Tempo.

Ao menos 15 casas estão na lateral do supermercado, além de um posto de combustível, localizado ao lado de onde as chamas iniciaram. A Defesa Civil Municipal também confirmou o risco de desabamento e a área foi isolada, após o fogo ser contido.

