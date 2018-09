Defesa Civil inspeciona casas próximas a supermercado que incendiou

Oito casas foram evacuadas por risco de desabamento do prédio, após a primeira vistoria da Defesa Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Uma nova vistoria foi realizada por equipes técnicas e de engenharia da Defesa Civil de Manaus, na manhã desta segunda-feira (10), no prédio do Supermercado Big Amigão, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, atingido por um incêndio no último domingo, e nas residências avaliadas em situações de risco, por conta da iminência de desabamento do estabelecimento.

De acordo com o secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, oito casas foram evacuadas por risco de desabamento do prédio, após a primeira vistoria realizada pelo órgão no dia de ontem.

“Nós estivemos ontem aqui no local e ficou acertado que, hoje, o órgão retornaria com a equipe de engenharia para fazer uma nova avaliação. Verificamos que a estrutura do estabelecimento ainda está com a temperatura alta e, por conta disso, ainda pode ocorrer novos desabamentos em torno do prédio. Por esse motivo, ontem decidimos orientar e evacuar as famílias das oito residências avaliadas por conta do risco de desabamento do prédio”, explicou Belém.

Por ser empreendimento particular, o supermercado está prestando assistência às famílias que moram nas proximidades | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o secretário, por motivo de segurança, as residências continuam evacuadas pelo prazo de 72h, até ser feita uma nova avaliação pelos órgãos competentes. “Após o relatório técnico de hoje, da avaliação das estruturas das residências, nós vamos esperar o prazo de 72h, que é prazo de resfriamento da temperatura do prédio, para o órgão realizar uma nova avaliação do estabelecimento e das residências evacuadas”, orientou.

O órgão também informou que assistência às famílias está sendo realizada pelo proprietário do supermercado, por ser um empreendimento particular e que uma nova avaliação do local está agendada pra a próxima quarta-feira (12).

