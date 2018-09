Lista Tríplice para Procurador-Geral de Justiça é eleita hoje (10)

Estão aptos a votar 152 Promotores de Justiça e 20 Procuradores de Justiça | Foto: Divulgação

Promotores e Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) vão eleger na próxima segunda-feira (10), a lista tríplice com os nomes dos três candidatos mais votados para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, biênio 2018/2020.

A eleição será realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, das 8h às 16h, no auditório Gebes Medeiros. Estão aptos a votar todos os integrantes da carreira do Ministério Público do Estado do Amazonas, ao todo 152 Promotores de Justiça e 20 Procuradores de Justiça.

Concorrem ao cargo de PGJ o Procurador de Justiça José Roque Nunes Marques, a Promotora de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, e os Promotores de Justiça Paulo Stélio Sabbá Guimarães e Reinaldo Alberto Nery de Lima.

A lista tríplice será encaminhada ao Governador do Amazonas, o qual escolherá quem será o novo Chefe da Instituição no biênio 2018/2020.

Devido à eleição, foi declarado ponto facultativo no âmbito do MP-AM, ressalvadas as atividades de plantão no dia 10 de setembro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

MP Eleitoral entra com recurso no TSE contra candidato a deputado

Em cerimônia, TSE lacra programas usados na urna eletrônica