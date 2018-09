'5 milhões para Giuliani é um preço simbólico', diz Amazonino

Ao ser questionado sobre a violência encarada no Estado, Amazonino Mendes disse que a solução para o problema é confiar em Giuliani | Foto: Divulgação

Manaus -O candidato ao governo do Estado pela coligação ‘Eu Voto no Amazonas’, Amazonino Mendes (PDT), em entrevista concedida a um portal de comunicação local, garantiu que a solução para os problemas de segurança enfrentados no Amazonas passa pela contratação milionária da consultoria do escritório de Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova Iorque (EUA).



Para isso, o pedetista comparou o Estado à cidade colombiana de Medellín, e afirmou que os R$5 milhões investidos no americano não passam de um ‘valor simbólico’.

Ao ser questionado sobre a violência encarada no Estado, Amazonino Mendes disse que a solução para o problema é confiar em Giuliani e enfatizou ser importante esperar os resultados aparecerem.

“O que resolve é o Giuliani. Ele é uma autoridade internacional respeitadíssima e convocado, no mundo inteiro, para resolver problemas. Medellín é uma cidade daqui da Colômbia, uma cidade sul-americana, muito parecida com Manaus, tinha um número alarmante. Ela era totalmente dominada pelo narcotráfico. Era pior que Cabul (Afeganistão) na época da guerra. Foi chamado quem para resolver esse problema? O Giuliani. Hoje, depois de quatro anos, Medellín passou a ser uma das cidades mais pacatas do planeta. Temos que respeitar isso”, salientou o candidato a reeleição, que ainda fez questão de frisar que o valor pago pela consultoria, R$5 milhões, foi uma pechincha.

“Aí dizem: “Você pagou R$5 milhões”. O que são R$5 milhões para uma consultoria desse nível e qualidade? Isso é reverso. O povo todo deveria estar feliz. A equipe que está trabalhando não combate. Ela recomenda soluções. R$ 5 milhões para a equipe do Giuliani é preço simbólico. Ele só aceitou, porque é a Amazônia. A equipe está trabalhando muito, mas o trabalho é silencioso”, disse Amazonino.

O candidato explicou que a colaboração do escritório reduziu os índices de homicídios em Medellín, de 380 casos por 100 mil habitantes, nos anos 1990, para cerca de 30 por 100 mil habitantes. Isso lhe rendeu o título de cidade mais violenta do mundo (hoje, o posto é ocupado por Caracas, na Venezuela, com 130 mortes por 100.000 pessoas ao ano).

Violência no Amazonas

Apesar disso, os casos de violência não diminuem no Estado. No início da noite de ontem (10), um rapaz identificado como M. S. L, 22, conhecido como ‘Caquinho’, foi baleado no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o baleado foi surpreendido por um carro branco não identificados. Um dos disparos acertou a barriga do jovem, que foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul da capital.

