Prefeitura convoca classificados em processo para agentes de endemias

Manaus - A Prefeitura de Manaus publicou nesta segunda-feira (10), no Diário Oficial de Manaus (DOM), a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais na função de Agentes de Combate a Endemias (ACE) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), além do resultado dos recursos deferidos para a função. O edital de convocação está disponível no link https://tinyurl.com/ybchcg6y.

“Esses novos agentes serão inseridos nas equipes do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa e vão realizar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças através da promoção da saúde e seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, controlando vetores, hospedeiros e reservatórios propícios para o desenvolvimento de alguns vírus por meio da vigilância ambiental e promovendo a saúde pública”, explica a secretária municipal de Saúde, em exercício, Adriana Lopes Elias.

Conforme consta na portaria, os 69 candidatos classificados devem comparecer até o dia 14 de setembro, das 8h às 15h, à Gerência de Gestão do Trabalho (Sala de Concurso e Processo Seletivo) na sede da Semsa, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.695, Adrianópolis, para receberem orientações sobre os procedimentos admissionais.

O processo seletivo teve início em 8/8, com a publicação do edital no DOM. As inscrições foram feitas por meio do preenchimento de uma ficha de inscrição on-line. A contratação dos 69 ACEs faz parte do Plano Municipal de Intensificação do Controle da Malária, lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, no dia 6/8.

