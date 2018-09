Ação ampliará rede de distribuição de água no bairro Cidade de Deus

Moradores da rua São Francisco no bairro Cidade de Deus, na zona Leste, serão contemplados, nos próximos dias, com um novo sistema de abastecimento de água. Os trabalhos de instalação dos 300 metros de rede, que vão abastecer todas as 60 famílias na localidade, começaram nesta terça-feira (11), e deverão ser concluídos já na próxima semana.

Os trabalhos são executados pela concessionária Manaus Ambiental a pedido da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

“Eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo. Só estou mesmo acreditando porque estou vendo a escavação e os canos. Graças a Deus teremos água todos os dias e sem precisar ficar pagando para poço particular”, disse a doméstica Lucinda Pimentel, moradora do local. O serviço foi solicitado pelos moradores que, atualmente, pagam de R$ 50 a R$ 100 por mês para a proprietária de um poço particular.

A equipe técnica da Agência está acompanhando a implantação da rede e orientando os moradores sobre o uso racional da água a fim de evitar desperdícios. O diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, informa que, com a conclusão do serviço, os moradores da rua São Francisco serão atendidos pelo Programa de Águas para Manaus (Proama).

“Nós recebemos a demanda dos moradores e estamos levando para a universalização do serviço para ter rede e abastecimento contínuo nas suas casas com água tratada. Assim, terão um serviço regular, sem precisar buscar água, dependendo de poços que não se sabe nem a procedência da água. Com o serviço, a Prefeitura de Manaus aumenta a cobertura de abastecimento que, hoje, já é de mais de 95% na cidade”, afirmou Fábio Alho.

