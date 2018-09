França libera R$ 1 mi para ajudar venezuelanos refugiados em Manaus

O Centro de Crise e de Apoio do Ministério da Europa e das Relações Exteriores da França vai liberar € 200 mil, equivalente a R$ 1 milhão, para venezuelanos que estão em Manaus. De acordo com a Agência Brasil, mais de 165 dos 820 imigrantes que deixaram Boa Vista (RR) pelo programa de interiorização entre abril e julho deste ano vão receber a ajuda financeira atendimento.

O dinheiro é destinado à Cáritas Arquidiocesana, que tem prestado assistência humanitária aos venezuelanos instalados na capital do Amazonas. Vice-presidente da instituição, o padre Orlando Gonçalves Barbosa alertou que as quatro casas de acolhimento na cidade que ficam sob o cuidado da Cáritas e da Pastoral do Migrante estão superlotadas. Segundo ele, dezenas de pessoas procuram ajuda diariamente pelo programa de interiorização ou diretamente e, em alguns dias, o número de atendimentos superou o de 80 pessoas em um dia.

A expectativa é poder reforçar o trabalho de acolhimento e integração de 65 famílias de imigrantes em Manaus. A previsão é de que o montante seja suficiente para complementar despesas com moradia, documentação, cursos de português e formação profissionalizante, por dez meses.

Além da ajuda em dinheiro, uma equipe multidisciplinar municipal ajudará na inserção das famílias na comunidade local | Foto: Edmar Barros / Estadão Conteúdo

“Por meio da iniciativa, o governo francês expressa sua solidariedade ao Brasil, na gestão da crise migratória venezuelana, e saúda os expressivos esforços empreendidos pelas autoridades brasileiras no acolhimento de migrantes vindos da Venezuela, honrando a tradição de hospitalidade da República Federativa do Brasil”, destacou em nota a assessoria diplomática da França.

Neste mês, após desembarcarem de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), as famílias venezuelanas foram acolhidas no abrigo do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, por equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMMASDH) e do ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), que custeou as reformas de infraestrutura da instalação.

As famílias permanecerão no abrigo por cerca de três meses | Foto: Divulgação

A manutenção do abrigo e os serviços (como alimentação e saúde) são prestados pela Prefeitura de Manaus, com recursos repassados pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).

As famílias permanecerão no abrigo por cerca de três meses, durante os quais a prefeitura, com o apoio do ACNUR, promoverá a inserção dos adultos no mercado de trabalho e das crianças e adolescentes no sistema público de educação. Uma equipe técnica multidisciplinar da prefeitura atuará para inserir as famílias venezuelanas na comunidade local.

“Pretendo permanecer no Brasil até que a situação se normalize na Venezuela. Aqui, quero encontrar um trabalho e seguir adiante”, afirmou o venezuelano Pedro Benito, que veio para o Brasil com a mulher e duas filhas.

