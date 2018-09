Micro-ônibus desgovernado derruba poste e semáforo na Cosme Ferreira

Manaus - Um micro-ônibus do transporte especial derrubou um poste de iluminação pública e um semáforo na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 5h25, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do motorista, Robert Júnior Batista de Queiroz, de 29 anos, o veículo modelo Volare/V5, de cor branca, apresentou problemas. Com isso, ele perdeu o controle do veículo e bateu no poste e no semáforo.

O micro-ônibus faz rota para empresas do Distrito Industrial | Foto: Josemar Antunes

"Acredito que foi uma falha mecânica. De repente o veículo desgovernou e subiu a calçada. Antes do acidente, eu dei carona para um amigo, mas ele não ficou ferido", relembrou o motorista.

O acidente ocorreu em frente ao Clube do Trabalhador (Sesi), no sentido Centro/bairro. Devido a colisão, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) precisaram interditar partes dos dois sentidos da via.

O trânsito ficou congestionado na avenida | Foto: Josemar Antunes

Uma equipe técnica de semáforo esteve no local. De acordo com o técnico Dante Paulain, a estrutura metálica que suporta a sinalização será trocada. A previsão é que o controle do tráfego seja normalizado por volta de 12h.

O micro-ônibus da empresa Transporte vida, que faz rota para uma empresa do Distrito Industrial, foi removido do local com auxílio de um guincho. O trânsito apresentou retenção na região.

