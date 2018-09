Supermercado que pegou fogo deve ser demolido, afirma Defesa Civil

Manaus - Após três dias do incêndio que destruiu completamente o supermercado Big Amigão do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, ainda é possível ver chamas dentro do estabelecimento comercial. A Defesa Civil do município esteve mais uma vez no local, nesta terça-quarta (12), e constatou o surgimento de novos problemas.

Defesa Civil tem feito vistorias constantes para avaliar riscos | Foto: Ione Moreno

O secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, pontuou que o órgão municipal tem feitos vistorias no local desde a data do sinistro.

“Estivemos aqui na terça-feira (11), porém como o prédio ainda estava muito quente não foi possível verificar maiores danos na estrutura”, disse Belém.

Nesta quarta, com o resfriamento do prédio, o secretário disse que foi possível verificar de forma mais aprofundada a extensão dos danos à estrutura do prédio. “Vimos que os problemas aumentaram. Apareceram novas rachaduras e o local continua com risco de desabamento”, afirmou.

Moradores da área foram retirados | Foto: Ione Moreno

Ainda de acordo com Belém, é necessário tomar providências imediatas para evitar que a estrutura desabe e atinja residências localizadas no entorno do local atingido.

“Será necessário demolir o local para que possamos tirar o risco de um desabamento mais grave, além de minimizar a possibilidade de destroços atingirem as casas”, pontuou.



Famílias orientadas a sair

Secretário Executivo de Proteção e Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém | Foto: Ione Moreno

Por motivo de segurança, as residências continuam evacuadas pelo prazo de 72h, até ser feita uma nova avaliação pelos órgãos competentes. “Os moradores foram orientados para que tomem cuidados, e evitem se machucar em caso de desabamento”, afirmou o secretário.

A assistência às famílias está sendo realizada pelo proprietário do supermercado, porém, não foi informado o valor recebido pelas famílias.



