Colisão entre moto e micro-ônibus deixa um morto e um ferido em Manaus

Manaus - A colisão entre uma motocicleta e um micro-ônibus do transporte especial, no fim da madrugada desta quinta-feira (13), deixou um homem morto e uma adolescente de 14 anos ferida. Ela foi socorrida e levada para hospital.

O acidente aconteceu por volta das 4h30, na rua da Felicidade com a rua Rio Japurá, no conjunto Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

A motocicleta modelo Honda, de cor verde, conduzida pelo autônomo Wesley dos Santos Barbosa, de 23 anos, acabou colidindo com o micro-ônibus da empresa Rogato Transporte, modelo Marcopolo/Volare V8L, de cor branca. O motorista do veículo, de 48 anos, estava realizando o retorno na via.

No momento do acidente, o micro-ônibus estava levando trabalhadores para uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O micro-ônibus estava levando funcionários do Distrito | Foto: Josemar Antunes

De acordo com informações repassadas pelo sargento José Damasceno, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares relataram que o motociclista trafegava em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo. Uma adolescente de 14 anos, que estava na garupa da moto ficou com escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Wesley. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

O pai da vítima, Salarial da Silva Barbosa, de 47 anos, disse que estava em casa quando soube do acidente. Ele informou que o filho trabalhava com ele em uma padaria no conjunto.

O corpo foi removido pelo carro do IML | Foto: Josemar Antunes

Questionado sobre a adolescente, ele disse que a jovem é filha de um morador da área e desconhece a relação dela com o filho.

Um perito criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a vítima sofreu fraturas na região da cabeça. O corpo foi removido por volta das 6h10 para o Instituto Médico Legal (IML).



O motorista do micro-ônibus foi conduzido para prestar esclarecimentos em uma delegacia da área. O acidente será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

