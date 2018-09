Arthur Virgílio Neto destaca qualidades de Dias Toffoli

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, participou, ontem (13), da solenidade de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, em Brasília (DF). A solenidade, que contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, empossou Toffoli como o mais jovem presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O ministro Luiz Fux foi empossado como vice-presidente do STF e do CNJ.



Para Arthur, que era senador enquanto Toffoli era advogado-geral da União, a posse do ministro representa a renovação e o respeito à democracia. "O ministro Dias Toffoli interpreta leis muito bem e foi indicado pelo ex-presidente Lula, de quem foi chefe da Advocacia-Geral da União, a AGU, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.

Tive a oportunidade de conhecê-lo, enquanto eu era senador. Gostei muito dele, conversamos longamente, uma conversa bem sincera, em que ele me disse algumas coisas.

Entre elas a afirmação de que ele não seria partidário de nada, uma vez que estava assumindo o cargo de ministro, de um juiz. E ele confirmou isso ao longo do tempo", observou o prefeito, que prestigiou a solenidade acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Posse do Dias Toffoli, em Brasília (DF) | Foto: Osvaldo Freitas / Semcom

Em seu discurso de posse, Toffoli iniciou falando de democracia e educação, afirmando que a ausência de uma educação de qualidade e abrangente sempre foi um prejuízo à cidadania. O presidente também falou sobre o atual momento político em que vive o país.

"Não estamos em crise, estamos em transformação. O futuro já não é mais como era antigamente. Somos passageiros de uma mudança histórica sem precedentes", declarou.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Yedo Simões, também destacou a renovação do trabalho no Judiciário brasileiro.

"Estamos em um momento de transição. Transição no Supremo Tribunal Federal, transição na política, estamos elegendo os dirigentes maiores do país, e com a esperança de que tudo se organizará. Temos um presidente do Supremo jovem, talentoso, com muitas ideias inovadoras, e daí que nasce essa esperança de dias melhores para todos nós”, pontuou Yedo.

O ministro Dias Toffoli foi nomeado ministro do STF em outubro de 2009, aos 42 anos. Além de assumir o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro, o ministro Dias Toffoli entra na linha sucessória do presidente da República.

O presidente do STF assume a presidência quando o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado não podem ocupar o cargo na ausência do presidente.

Com informações da assessoria*

