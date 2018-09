MPF realiza seleção para serviço voluntário no Amazonas

O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para o 1º Processo de Recrutamento e Seleção para Serviço Voluntário no Amazonas. São oferecidas vagas para aqueles que possuam graduação nas áreas de Direito, Ciências Sociais/Antropologia ou qualquer área de formação superior, além de formação de cadastro de reserva.

Para realizar a inscrição, os interessados devem mandar e-mail para pram-digep @mpf.mp.br, até a próxima segunda-feira (17), com a indicação da área que pretende realizar o serviço voluntário e os documentos exigidos no edital, de forma digitalizada em um único arquivo PDF.

Os documentos necessários são: ficha de inscrição para serviço voluntário (contante no anexo I do edital), cópia digitalizada de documento com foto e CPF, currículo e a cópia digitalizada do certificado de conclusão do curso superior ou histórico escolar detalhado e atualizado expedido pela Instituição de Ensino Superior.

O candidato poderá ser convocado para realização de entrevista pessoal e análise curricular, sendo a admissão baseada em critérios de conveniência e oportunidade. A jornada semanal do prestador de serviço voluntário é de no mínimo quatro e no máximo 20 vinte horas semanais.

O serviço voluntário é a atividade não remunerada prestada por pessoa física ao Ministério Público Federal, de forma espontânea e com objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos ou de assistência social.

