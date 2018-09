Manaus recebe sexta edição do Festival das Flores de Holambra

Manaus - Pela sexta vez, a capital amazonense vai receber o Festival das Flores de Holambra, trazendo a primavera de forma mais perceptível para o povo manauense.

O festival oferecerá mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais. Desde as mais populares como violetas, jasmins, lírios e cravos às mais exóticas, como plantas carnívoras, bonsais, begônia, lisianthus, bromélias e orquídeas.

O evento consiste na exposição e venda dessas flores e plantas ornamentais, além da venda de produtos relacionados a preços populares, contribuindo para o aumento do fluxo econômico deste setor na cidade e transformando-a em um grande jardim.

A realização do festival é de iniciativa do CEB União do Vegetal, entidade de cunho religioso cristão, sem fins lucrativos. Os recursos angariados serão revertidos para suas obras de beneficência.

Horários

As exposições ocorrerão no período de 20 de setembro a 7 de outubro, das 9h às 21h, no CSU do Parque Dez, Zona Centro-Sul, e, das 10h às 22h, no Studio 5, Japiim, Zona Sul.

A entrada é franca e contará com fácil estacionamento, espaço kids, atrações musicais e espaço gastronômico. O Instagram do festival é o @expofloresmanaus2018.