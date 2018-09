Acidente entre ônibus escolar e carro na BR-174 deixa um morto

Manaus - Um acidente envolvendo um ônibus escolar de grande porte e um carro de passeio modelo Fiat Strada, deixou uma pessoa morta na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 16h. A ocorrência aconteceu no Km 91 da BR -174, que liga Manaus a a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), a vítima teria ficado presa nas ferragens e foi a óbito. Duas equipes do Cbmam estão prestando socorro no local do acidente.

O ônibus ficou parcialmente destruído após colisão com carro de passeio | Foto: Divulgação

Informações preliminares apontam que o ônibus seria do município de Presidente Figueiredo (distante 120 quilômetros de Manaus).

Ainda conforme os bombeiros, ainda não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas e nem sobre o sexo da vítima fatal. Devido a ausência de sinal de telefonia e rádio no local, somente após o retorno da equipe, será possível detalhar mais informações.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para buscar o corpo da vítima.

Outro acidente

A colisão entre uma motocicleta e um micro-ônibus do transporte especial, no fim da madrugada desta quinta-feira (13), deixou um homem morto e uma adolescente de 14 anos ferida. Ela foi socorrida e levada para hospital.

O acidente aconteceu por volta das 4h30, na rua da Felicidade com a rua Rio Japurá, no conjunto Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus

