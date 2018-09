Prefeitura abre concorrência para nove quiosques na Ponta Negra

Manaus - Uma sessão pública para recebimento dos documentos de habilitação e das propostas de preço para a concorrência pública de nove quiosques instalados no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, deve acontecer nesta segunda-feira (17).

A sessão será coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). A licitação tem como objeto outorga de permissão de uso onerosa do tipo maior oferta, sendo voltada, exclusivamente, para pessoas jurídicas.O termo de permissão de uso tem validade de 24 meses, prorrogável por mais um ano, por período sucessivo, até o limite de 60 meses.

A sessão pública para recebimento e abertura das propostas e documentação será realizada às 9h, no auditório Paulo Quintanilha, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que fica na avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

Leia também: Manaus recebe quarta edição do Festival das Flores de Holambra

Cada quiosque possui área coberta com ombrelones e mesas, além de jardim, e fechamento com portas metálicas de enrolar e uma porta de vidro temperado de correr. Na área coberta de mesas é aplicado o piso em pedra portuguesa, conferindo ainda mais beleza arquitetônica ao espaço. Os quiosques possuem três tamanhos de área total: 130,10 metros quadrados, 108,12m² e 103,79m².

Cada ponto tem uma atividade comercial específica, incluindo espetinho, açaí, tacacaria e comidas regionais, pastelaria e salgados diversos, sorveteria, choperia e petiscos, sanduíches/sucos/energéticos, café regional, e massas.

O horário de funcionamento previsto para os estabelecimentos são de 15h à meia-noite, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, o funcionamento será em dois horários: de 8h à meia noite, para açaí e café regional, e de 11h à meia-noite para as demais atividades.

Com o intuito de estimular novos negócios e empreendimentos na área de alimentação, a prefeitura disponibiliza os documentos do edital, gratuitamente, no site transparencia.manaus.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Arthur Virgílio Neto destaca qualidades de Dias Toffoli

Na Amazônia, onde o rio comanda a vida, navegar é preciso