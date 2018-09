Mais de 1 tonelada de alimentos são apreendidos em frigorífico

Segundo o fiscal, a estrutura do local também era precária e não oferecia nenhuma condição de higiene. | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida e inutilizada pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus). Os produtos – carnes, queijo e tempero – estavam armazenados em um frigorífico localizado no bairro Amazonino Mendes, zona Norte da capital, que foi interditado. O estabelecimento funcionava em precárias condições de estrutura e higiene e não tinha licença sanitária para funcionar.

De acordo com a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, os fiscais do órgão foram até o frigorífico apurar uma denúncia feita pela Polícia Militar, que já havia sido chamada ao local para verificar a suspeita de desvio de energia elétrica. “As irregularidades encontradas eram muito graves, por isso todo o estoque do frigorífico, que atuava clandestinamente, foi apreendido de imediato”. A apreensão dos alimentos foi feita na tarde de quinta-feira, 13/9, e a inutilização agendada para esta sexta-feira, 14/9.



O fiscal Fabrício Barros informou que foram encontrados no local carne bovina, hambúrguer, carne de pato, queijo, tempero, maionese, catchup e mostarda, imprestáveis para alimentação. Os produtos estavam armazenados de maneira imprópria, em temperatura inadequada, fora do prazo de validade e com sinais evidentes de deterioração.



Segundo o fiscal, a estrutura do local também era precária e não oferecia nenhuma condição de higiene para o armazenamento de produtos alimentícios. Pela gravidade das irregularidades, que ferem o Código Sanitário municipal e a legislação nacional vigente, o estabelecimento pode ser multado em até 400 UFM (Unidade Fiscal do Município), o que corresponde a aproximadamente R$ 40 mil.



Denúncias

A diretora Maria do Carmo Leão pede que a população se mantenha vigilante quanto às questões sanitárias. Ela diz que, no caso de alimentos, a observação da embalagem e características, como cheiro e cor, são essenciais para evitar a compra e o consumo de produtos estragados, que podem causar infecções por vírus, parasitas e bactérias, e doenças graves como o botulismo.

A diretora orienta que, diante de qualquer suspeita de armazenamento ou venda de alimentos impróprios, a população entre em contato com a Ouvidoria da Visa Manaus (0800 092 0123). “Parte das nossas ações só é possível porque contamos com a participação popular”, destaca.

Ela diz que também é importante informar o funcionamento clandestino de serviços, como o frigorífico que acabou de ser interditado, para evitar que esses locais atuem sem qualquer fiscalização e em total descumprimento com as normas que visam proteger a saúde da população.

