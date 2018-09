Em Manaus, carro colide com moto e mulher vai parar no teto de veículo

Manaus - Uma forte colisão entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (14). Uma das vítimas, uma mulher que não teve o nome divulgado, foi parar no teto do automóvel com múltiplos ferimentos. O caso aconteceu na avenida Coronel Ferreira de Araújo, em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

Um homem também ficou ferido e foi socorrido, juntamente com a mulher, para um hospital da capital. De acordo com um mototaxista, que estava no local do acidente e preferiu não ter o nome divulgado, o motorista do carro foi o responsável pelo acidente. Ele teria feito uma conversão errada para entrar em um posto de gasolina.

No momento em que o condutor fazia a manobra, a mulher e o homem, que trafegavam na moto no sentido centro-bairro, acabaram colidindo com o veículo.

Ainda conforme a testemunha, o homem foi jogado para longe do veículo e a mulher acabou parando no teto do carro. Ambos foram atendidos pelos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados até uma unidade hospitalar mais próxima.

O motorista do veículo foi encaminhado a uma delegacia pelos policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele deve prestar depoimento sobre o acidente.

