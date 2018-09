Mulher morre atropelada na Avenida Constantino Nery em Manaus

O acidente ocorreu por volta das 09h20, ao lado do Terminal de Integração 1, no sentido bairro/Centro | Foto: Reprodução





Manaus - Uma mulher de 30 anos foi atropelada e morreu na manhã deste sábado (15) na Avenida Constantino Nery, Centro de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 09h20, ao lado do Terminal de Integração 1, no sentido bairro/Centro.

De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o motorista que atingiu a mulher não conseguiu desviar da vítima que atravessou a rua sem olhar para os lados ou se importar com a velocidade do veículo que chegava. Mesmo assim, o condutor tentou manobrar o veículo para o lado oposto, mas a lateral do carro ainda atingiu a vítima.

O condutor tentou manobrar o veículo para o lado oposto, mas a lateral do carro atingiu a vítima | Foto: Reprodução





Ainda segundo testemunhas no local, a mulher era conhecida como ‘Fernanda’ e era lembrada na região pela condição de moradora de rua e usuária de drogas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e pouco tempo depois fez a remoção do corpo da vítima.

O motorista do veículo deve prestar esclarecimentos sobre a ocorrência na 24ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, no Centro de Manaus.

