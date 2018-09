Incêndio de grandes proporções destrói galpão da prefeitura de Silves

Silves - O incêndio, que destruiu o galpão da Secretaria Municipal de Obras de Silves, a 206 km de Manaus, ocorreu na madrugada deste sábado (15). A cidade, que não tem guarnição do Corpo de Bombeiros, esperou por mais 3h pela ajuda da corporação.

No galpão estavam fardamentos e materiais escolares que se consumiram rapidamente nas chamas. De acordo com o delegado da cidade, João Manoel, ninguém ficou ferido.

"A polícia foi acionada por volta das 4h e a ação imediata foi a interdição do local. A única pessoa presente no galpão era um vigia que saiu ileso.", contou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, dentro do galpão havia materiais escolares como papel e uniformes que rapidamente pegaram fogo e foram destruídos.

Bombeiros

O município não conta com guarnição do Corpo dos Bombeiros, e esperou por mais de 3 horas pela chegada da equipe do posto de Itacoatiara, cidade a 42km de Silves.

Ao todo, somam-se mais de seis horas de trabalho intenso e utilizado mais de 30 mil litros de água para que o local seja entregue aos cuidados da prefeitura e assim, possam ser tomadas as providências necessárias para a reconstrução do local sinistrado.



A polícia abriu investigação para apurar se o incêndio foi provocado ou acidental. No decorrer da semana, um perito criminal de Manaus irá a cidade para colaborar nas investigações.

Leia mais Polícia Civil prende traficante com 60 kg de cocaína entre farinha

Homem é morto a tiros por motoqueiro no bairro Coroado