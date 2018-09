SSP-AM envia perito a Silves para laudo sobre incêndio em galpão

Um inquérito será aberto pela Polícia Civil na cidade para apurar as causas do incêndio. | Foto: Divulgação

Silves - O Instituto de Criminalística do Amazonas encaminha neste domingo (16) um perito especialista em incêndio para elaborar o laudo sobre o incidente registrado no galpão da Prefeitura de Silves. Um inquérito será aberto pela Polícia Civil na cidade para apurar as causas do incêndio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por volta das 07h35 da manhã deste sábado, o Comando da 1a Companhia Independente Bombeiro Militar (1a CIBM), localizada no município de Itacoatiara-AM, foi informado que um galpão da Prefeitura Municipal de Silves estaria incendiando. Diante da necessidade de prestar apoio ao município, foi deslocado uma equipe composta por 5 militares e uma viatura Auto Tanque (AT), com capacidade para 5 mil litros de água.

Ainda de acordo com os bombeiros, foram mais de seis horas de trabalho intenso e utilizado mais de 30 mil litros de água para que o local seja entregue aos cuidados da prefeitura. | Foto: Divulgação

Os militares chegaram ao município, após 152 Km por via terrestre, exatamente às 09h40 e relataram que o galpão já havia sido consumido pelas chamas, dando perda total com todo o material que não foi possível ser retirado, sendo necessário ainda combater as chamas e realizar o serviço de rescaldo, este último já na fase de conclusão.

