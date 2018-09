Prefeitura revitaliza sinalização de trânsito em avenidas de Manaus

As avenidas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, estão com sinalização de trânsito revitalizada | Foto: Reprodução

Manaus - As avenidas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, estão com sinalização de trânsito revitalizada. A ação da Prefeitura de Manaus garante mais segurança para pedestres e condutores que utilizam essas importantes vias de ligação entre as zonas Norte e Leste da cidade.

A ação de sinalização é executada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) que fez um levantamento para identificar as áreas com fluxo pedestres e veículos. Na frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Benedito, na avenida Nossa Senhora de Fátima, foi implantada uma nova faixa de pedestres.

A dona de casa Iraildes Santana ficou feliz ao ver a nova sinalização. “Minha filha estuda nessa escola e agora as crianças vão ter mais atenção na hora de atravessar. A faixa está muito bonita e dá mais segurança para as famílias que atravessam aqui”, elogia.

Na frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Benedito, na avenida Nossa Senhora de Fátima, foi implantada uma nova faixa de pedestres | Foto: Reprodução

Nas duas avenidas foram implantadas também linhas amarelas duplas contínuas, linhas de retenção, placas de regulamentação ‘PARE’, pinturas de legenda ‘PARE’ no asfalto em ruas que cruzam com as avenidas, para ordenar a preferência no trânsito.

Na avenida Nossa Senhora da Conceição, a sinalização horizontal ordenou a circulação de veículos em um trecho com vários estabelecimentos comerciais. O comerciário Rodrigo Mafra, que costuma ir ao bairro Cidade de Deus, constatou a mudança. “Com esta sinalização o motorista sabe onde deve dirigir e respeita mais quem está na outra faixa”, avalia.

O trabalho de implantação de sinalização da Prefeitura de Manaus será ampliado para todas as zonas da cidade | Foto: Divulgação

O trabalho de implantação de sinalização da Prefeitura de Manaus será ampliado para todas as zonas da cidade. Para solicitar sinalização os interessados podem ligar para o telefone 0800 092 1188, Plantão do Trânsito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus prevê orçamento de R$ 5,1 bilhões para 2019

Vídeo:Prefeito de Manaus pede ‘atitude’ de Amazonino em segurança