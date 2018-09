Motorista perde controle de direção e carro cai em igarapé no Tarumã

Manaus - Um carro modelo Ford Ka, de cor prata, caiu dentro do igarapé da Cachoeira Alta, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente ocorreu no fim da madrugada. A motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, ficou com escoriações pelo corpo.

O veículo deve ser retirado por um guincho | Foto: Josemar Antunes

A mulher foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A suspeita é de que a condutora tenha dormido ao volante e perdido o controle do veículo.

No local, documentos ficaram espalhados no entorno do carro capotado. O automóvel deve ser retirado do igarapé ainda nesta manhã por um guincho particular.

