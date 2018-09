Avenida recebe nova sinalização de trânsito

Manaus - A implantação de nova sinalização de trânsito na avenida Itaúba, um dos principais corredores de tráfego da zona Leste, foi iniciada neste fim de semana para garantir mais segurança de pedestres e condutores. O trabalho é realizado pela Prefeitura de Manaus e faz parte do Plano de Obras de Verão lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que está ocorrendo em todas as zonas da cidade.

A sinalização vem sendo implantada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) no horário da madrugada para que o movimento das máquinas não provoque impacto na circulação dos veículos.

“O Manaustrans trabalha em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, que faz o recapeamento das vias, e com a Secretaria Municipal de Parceria e Projetos Estratégicos, Semppe, com a implantação da sinalização. Intensificamos as ações para acompanhar o Plano de Obras de Verão traçado pelo prefeito Arthur Neto, que tem a meta de oferecer trânsito seguro para a população”, informou o diretor de Engenharia, Manoel Reis Junior.

O trabalho de sinalização na avenida Itaúba foi iniciado com a implantação da sinalização horizontal que inclui faixas de pedestres, linhas de bordo, vertical e linhas tracejadas. Até o final desta semana, os dois quilômetros dessa via estarão totalmente sinalizados com a instalação placas de trânsito nas áreas com travessia de pedestres e nos cruzamentos com ruas que dão acesso à avenida.

A dona de casa Maria Raimunda comemorou a implantação das faixas de pedestres.

"Esta avenida é muito movimentada. Com esta nova sinalização, os motoristas vão ficar mais atentos e os pedestres terão mais segurança para atravessar a rua. Eu gosto de atravessar na faixa. A prefeitura está de parabéns”, assegurou.

