Exército Brasileiro realiza ação social na fronteira da Amazônia

Manaus - O estreitamento das relações entre as Forças Armadas do Brasil e da Colômbia, na região da fronteira amazônica, vai além dos assuntos militares. Às 8h do último sábado (15), teve início a 2ª edição da Jornada de Desenvolvimento Binacional com uma Ação Cívico-Social conjunta nas cidades de Tabatinga, do lado do Brasil, e Letícia, do lado colombiano.

Do lado brasileiro, o Exército mobilizou 130 militares para atuar na Jornada. Dentre eles estão dentistas e médicos de várias especialidades como, por exemplo, otorrinolaringologia, ginecologia, pediatria e clínica geral. Neste primeiro dia, foram realizados 1100 atendimentos, 70 exames laboratoriais e foram distribuídos 341 medicamentos.

A estrutura para a Ação foi montada na quadra do Hospital de Guarnição de Tabatinga e os atendimentos são para crianças e adultos.

Odineia Costa Ribeiro, 38, trouxe seu filho, David, de 3 anos, para uma consulta com o Pediatra. Ela mora no vilarejo de Palmeira do Javari e para chegar até aqui, Odineia enfrentou uma viagem de 3 dias de barco descendo o Rio Javari. "Foi cansativo, mas valeu a pena", disse a mãe do pequeno David.

As crianças também puderam se divertir no "espaço kids", montado na quadra do Colégio Pedro Teixeira, ao lado do Hospital do Exército.

O Exército recebeu o apoio de militares da área de saúde da Marinha do Brasil, durante todo o evento. No espaço odontológico, o 1° Tenente Filipe e o 1° Ten Bruno Grana, ensinaram, de forma lúdica, às crianças a cuidarem dos dentes. Depois da explicação, cada criança ganhou de presente um "kit higiene bucal", composto por uma escova, um fio dental e uma pasta de dentes.

Marijane Ferreira, 30, trouxe a filha Mariane Costa, 5 anos, para o primeiro atendimento odontológico da vida da filha. Ela ficou sabendo da Ação Cívico-Social através da prima, que é agente de Saúde em Tabatinga. Em menos de meia hora, a Tenente Dentista Fábia, que veio do Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM) para participar da Ação Cívico-Social, deixou a pequena Meiriane com os dentes saudáveis.

Do lado colombiano, na cidade de Letícia, a Ação foi montada nas instalações do Colégio Municipal Normal e, de acordo com o Comandante da Força Aérea

Colombiana, Coronel Osman Eucardo Gonzales Ortiz, mais de 2000 pessoas foram atendidas. Além dos atendimentos médicos, houve palestras e atividades culturais. A Banda de Música Militar do Comando de Fronteira Solimões (8° Batalhão de Infantaria de Selva) fez uma apresentação juntamente com a Banda Departamental "Sagrado Coração de Jesus", regida pelo músico Fernando Picon.

A região é conhecida como sendo uma importante rota do tráfico de drogas | Foto: Divulgação

As cidades de Tabatinga e Letícia juntas somam aproximadamente 100 mil habitantes e estão localizadas na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A região é conhecida como sendo uma importante rota do tráfico de drogas. Pensando nisso, o Ministro da Defesa do Brasil, na época, Raul Jungman, assinou um memorando de colaboração binacional com o Ministro da Defesa da Colômbia, Luis Carlos Villegas. O encontro entre eles se deu no Comando Militar da Amazônia, em Manaus, em 17 de janeiro de 2016.

