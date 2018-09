Reportagem de Márcio Azevedo, da TV EM TEMPO | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O Amazonas está entre os sete estados com mais juízes ameaçados de morte no país. Todos são magistrados que atuam em varas criminais, como de tráfico de drogas e tribunal do júri. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça.



Em todo estado são 181 magistrados. Segundo o órgão, cinco estão sob ameaça de morte.

Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, as ameaças foram descobertas pelo serviço de inteligência da polícia e partiram de integrantes do crime organizado.

Confira a reportagem completa no vídeo da TV em Tempo.



Leia mais:



Juiz amazonense é convidado para integrar Comissão do Novo Código de Processo Penal

Juiz suspende contrato milionário de frete de aeronaves em Maués

Juiz determina interdição de Ponte que liga Educandos ao Centro