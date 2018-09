Vídeo: PM do AM troca de comando e promete novas ações na segurança

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas passou ao comando do Coronel José Claúdio Nonato da Silva, que prometeu estar nas ruas de Manaus, com operações contundentes e planejamento estratégico.

A mudança no comando da corporação é fruto da nova política de segurança criada a partir da consultoria do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliane.

Confira na reportagem da TV Em Tempo, a solenidade que marcou a nova fase da corporação e depoimento do novo comandante.

