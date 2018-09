Terceirizados reclamam de salários atrasados no HPS Platão Araújo

Manaus - Considerado um dos hospitais mais importantes das Zonas Norte e Leste de Manaus, o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, Zona Leste, é mais uma das unidades de saúde que conta com reclamações por parte de funcionários terceirizados.

A situação foi relatada por funcionários da empresa Líder Serviços de Apoio à Gestão de Saúde, que opera os serviços de Exames por Imagem, que incluem raio-X, ultrassonografia e tomografia, e a lavanderia do hospital.

Segundo os funcionários, eles estão sem receber salários da empresa há cinco meses. Na área administrativa, no setor de raio-x, alguns relatam que não recebem salários desde maio, além do 13° salário e férias.

Já os técnicos em Radiologia estão sem remuneração desde o mês de junho, além de não estarem recebendo vale-transporte e vale-refeição.

Técnicos em Radiologia estão sem remuneração, de acordo com os próprios funcionários, desde o mês de junho | Foto: Divulgação

"Por plantão, a gente está ganhando R$ 175,00. Isso é muito baixo, porque o salário de um técnico em radiologia é, no mínimo, R$ 2.000,00. Inclusive, com relação à refeição, os funcionários estão sendo obrigados a trazer de casa, porque não há vale refeição. É uma situação muito difícil para nós", diz um dos funcionários, que prefere não se identificar.

Outra funcionária que também prefere manter sigilo sobre a sua identidade, afirma que a situação acaba sendo difícil, uma vez que tem uma filha para sustentar "Todos sabem que a empresa não está pagando, mas nós não podemos reclamar. Se reclamarmos, acabamos sendo demitidos. Eu sei que é ruim, mas por ter uma filha para sustentar, não posso ficar sem emprego".

O lado da empresa

A reportagem entrou em contato com o diretor da Líder Serviços, Sérgio Chalub, sobre a situação salarial. O gestor da empresa negou atraso de salários em tantos meses, mas confirmou que a empresa tem passado por uma grave situação financeira, devido à falta de repasses do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

"A Susam está há nove meses sem nos pagar, tanto na parte dos serviços de Imagem como nos serviços de lavanderia. E não somos só nós: tem muitas outras empresas que estão sem receber", conta Chalub.

O diretor ainda ressalta que, por conta da falta de repasses, ele e outro sócio da empresa tiveram que vender bens pessoais para pagarem os funcionários da empresa, que atua tanto no Platão Araújo como no HPS João Lúcio Pereira Machado, apelidado de "Gigante da Zona Leste". Segundo Chalub, a justificativa que tem sido apresentada pela Susam a algumas empresas é que as certidões estão vencidas e, por isso os repasses não têm sido liberados.

Funcionários que prestam o serviço de raio-X e tomografia estão sem receber salários, segundo relatos, há cinco meses | Foto: Divulgação

"O nosso contrato é o mais barato dos serviços de imagem da Susam e, inclusive, foi o único que estava funcionando por muito tempo. Nós, diretores, não conseguimos lucrar e nem temos capital, porque pagamos os funcionários, impostos, fornecedores, e não sobra nada para nós. Mesmo com todos os atrasos de pagamentos, nós fazemos o possível. Quando recebemos pelos serviços prestados em um hospital, já fazemos o possível para pagar os funcionários, mas só vamos até onde o dinheiro dá", disse o diretor.

Sérgio Chalub ainda ressaltou que, mesmo com todo o atraso, chegou a procurar a Susam para propor o parcelamento da dívida, que está em mais de R$ 2 milhões, mas não obteve resposta da pasta. "Eles nos propuseram um acordo de pagar os atrasados em 10 vezes, mas até agora, não recebemos nada", salienta.

O que diz a Susam?

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Susam informou que a justificativa da falta de repasses, alegada pela empresa não procede. De acordo com a pasta, dois pagamentos foram feitos recentemente à empresa: um em 6 de agosto, referente aos serviços de imagem; e outro em 17 de agosto, referente aos serviços de lavanderia.

"A Susam ressalta que tem feito os pagamentos das empresas terceirizadas com regularidade e que essas, são responsáveis em pagar os salários de seus funcionários. A Susam tem reforçado isso junto aos empresários que prestam serviços ao órgão", diz o comunicado.

