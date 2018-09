Prefeitura leva mutirão de limpeza ao bairro Nova Esperança

Manaus - O mutirão da Prefeitura de Manaus está, nesta segunda-feira (17), no bairro Nova Esperança, zona Oeste da capital. Um total de 75 trabalhadores atua na área, levando às ruas do bairro serviços de capinação, remoção de entulhos e limpeza dos igarapés que cortam o local.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), o mutirão deve se estender no local até a próxima quarta-feira (26). “O mutirão é importante também porque ajuda a população a se livrar de materiais inservíveis de forma correta, evitando a formação de lixeiras viciadas e a contaminação dos igarapés da cidade”, explicou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

O serviço deve beneficiar quase 18 mil pessoas que vivem no bairro. Paralelamente ao trabalho realizado no Nova Esperança, outra frente de mutirão acontece no bairro Puraquequara, zona Leste. No local, quase 40 trabalhadores atuam na limpeza.

Nos últimos dois meses, a Semulsp realizou mutirão de limpeza em diversos locais, entre eles os parques Residencial Jefferson Peres (Morro da Liberdade, zona Sul); Mestre Chico (Praça 14, zona Sul); Prosamim do Cajual (Morro da Liberdade, zona Sul); Residencial Liberdade (Betânia, zona Sul); Residencial da Raiz (zona Sul); Gilberto Mestrinho (Cachoeirinha, zona Sul); Residencial Manaus (Praça 14, zona Sul); Residencial Gilberto Mestrinho (Cachoeirinha, zona Sul); bairro Santo Agostinho (zona Oeste); Conjunto Morada do Sol (zona Centro-Sul); Santos Dumont (zona Centro-Oeste); Lírio do Vale (zona Oeste); Conjunto Augusto Montenegro (zona Oeste); Raio do Sol (zona Norte); Comunidade Bela Vista do Puraquequara (zona Leste); Conjunto Cophasa (zona Oeste); Puraquequara (zona Leste) e Adrianópolis (zona Centro-Sul).

