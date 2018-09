Cães resgatados em Manaus precisam de doações de remédios e alimento

Manaus - Um grupo de voluntários, formado por profissionais liberais de várias áreas, está tentando salvar da morte aproximadamente 25 cães SRD (Sem Raça Definida) resgatados, na última quinta-feira (13), em situação de penúria, doentes e famintos.

Os animais eram mantidos presos em uma casa situada no bairro Veneza, no distrito de Cacau Pirera (Iranduba). O dono da casa, identificado como Cristivam José do Nascimento, teve a prisão preventiva decreta pela Justiça por responder a vários processos por furto.

Os cães estavam abandonados na residência, uma construção de madeira feita em cima de uma área alagada.

Mobilizadas pela Juíza Careen Fernandes, plantonista que decretou a prisão do homem, pessoas ligadas a movimentos de proteção aos animais foram até o local e resgataram os cães. Eles foram levados para um local improvisado, cedido por uma das voluntárias.

O grupo vem lutando para conseguir doações de remédios e alimentos para os animaizinhos resgatados. A maioria deles está infectada por carrapatos e, nos últimos dois dias, pelo menos duas fêmeas tiveram filhotes.

“Eles estão muito necessitados de medicamentos, principalmente para tratar os carrapatos. Agora, estamos recuperando a saúde deles com alimentação porque eles estavam muito debilitados pela fome”, relatou a juíza Careen Fernandes.

As doações, especialmente de vermífugos, podem ser feitas na loja Maricota’s Craft, localizada no Boulevard Álvaro Maia, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Os números de contato para interessados em ajudar de outra forma nas doações ou em adotar os cães são: 99984-0914, 99904-6490 ou 98133-9197.

