Sine Manaus divulga vagas disponíveis para essa terça-feira (18)

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta terça-feira (18), a partir das 8h, candidatos a 14 vagas de emprego. São oportunidades para operador de loja, atendente de restaurante, gerente farmacêutico e outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira.

Os candidatos devem observar onde a vaga é oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para vagas exclusivas a Pessoas com Deficiência (PCD), é necessário que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018). A diretora do Sine Manaus, Letícia Mesquita, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.





Posto do Sine Manaus do prédio da Ouvidoria do Município, na rua Afonso Pena, nº 38, Praça 14, ao lado do Samu, estará com as seguintes vagas disponíveis:

1 VAGA: OPERADOR DE LOJA/ATENDENTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Trabalhar no período das 16h à meia-noite.

1 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior ou cursando Gestão de RH;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá ter experiência com análise de folha de pagamento, processos de admissão, rescisão e férias. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado.

1 VAGA: GERENTE FARMACÊUTICO

ESCOLARIDADE: Ensino Superior;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: O candidato deverá ter experiência com gerência de drogaria. É necessária a disponibilidade de horário em uma escala de revezamento de 6x1.

1 VAGA: COZINHEIRO INDUSTRIAL

ESCOLARIDADE: Preferencialmente Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência comprovada em CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Experiência na preparação de refeições em grande escala industrial. O candidato deverá ter disponibilidade para trabalhar em Presidente Figueiredo (escala 5x1).

1 VAGA: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: É necessária a disponibilidade de horário em uma escala de revezamento de 6x1.

1 VAGA: OPERADOR DE LOJA I (REPOSITOR) – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: É necessária a disponibilidade de horário em uma escala de revezamento de 6x1.

1 VAGA: RECEPCIONISTA DE CAIXA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: É necessária a disponibilidade de horário em uma escala de revezamento de 6x1

1 VAGA: AUXILIAR DE DROGARIA – VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Não é necessário;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: É necessária a disponibilidade de horário em uma escala de revezamento de 6x1.

Posto do Sine Manaus da avenida Camapuã, nº 2.985, Cidade Nova, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4, estará com as seguintes vagas abertas:

3 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com atendimento ao público na área de restaurante.

1 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com funções de débito e crédito na contabilidade, que tenha noção de balanço e saiba deduzir despesas.

2 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA – VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: Experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ter experiência com organização e apuração de caixa (abertura e fechamento) e emissão de relatórios financeiros.

*Com informações da assessoria

