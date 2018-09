Manaus Solidária lança Edital de Fomento a instituições sociais

Manaus - A presidente do Fundo Manaus Solidária e primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko Ribeiro, acaba de anunciar a publicação do Edital de Fomento a instituições sociais da capital, a ser divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) até o fim deste mês. A informação foi confirmada durante o I Workshop de Integração do Manaus Solidária que está sendo realizado no Les Artistes Café Teatro, Centro, com as 48 organizações sociais habilitadas no Edital de Credenciamento do órgão.

“Esse é o primeiro workshop realizado pela prefeitura no sentido de conhecer as dificuldades das instituições sociais para realizar suas atividades. O mais importante elas já possuem: a vontade de ajudar, de ser solidário. Isso não tem preço e, com essa vontade de fazer o bem, esperamos ampliar o alcance das nossas ações e fomentar a solidariedade entre as pessoas, principalmente em prol daquelas que mais precisam da nossa atenção, de um olhar carinhoso, um abraço amigo e, claro, de melhores condições de vida”, disse Elisabeth Valeiko.

O Edital de Fomento é a segunda etapa do processo de apoio às organizações sociais que promovem o bem-estar, a inclusão social e o fortalecimento da cidadania nos diversos bairros da cidade. No primeiro semestre deste ano, o Manaus Solidária lançou Edital de Credenciamento para mapear as atividades e necessidades dessas instituições.

Por meio do workshop, as instituições credenciadas recebem assessoria nas áreas de planejamento de ações e oficinas de projetos. Os representantes presentes no encontro estão sendo orientados quanto aos requisitos que constarão no Edital de Fomento do Manaus Solidária, de forma a facilitar a elaboração dos projetos.

Leia mais:

Mais de 450 pessoas vivem em situação de rua em Manaus

Quarta edição do 'Arte Comunidade' será realizada na Zona Leste de Manaus