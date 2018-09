Prefeitura de Manaus lança programa de capacitação permanente em saúde

Manaus - Com o objetivo de contribuir com a formação e qualificação dos profissionais de saúde da rede pública, a Prefeitura de Manaus lançou, nesta segunda-feira (17), o Programa Mais Saúde Manaus (Promais). A iniciativa do programa efetiva a Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), como parte das políticas públicas para a saúde adotadas pela atual gestão.

A base do Promais é a educação permanente em saúde, com foco na Atenção Primária em Saúde (APS). Além disso, visa a produção do cuidado e ampliação do acesso dos usuários às ações e serviços na capital, trabalhando na integração ensino-serviço-comunidade, a partir das necessidades sociais e atendendo as diretrizes especificadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia também: Manaus Solidária lança Edital de Fomento a instituições sociais

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, destacou que o financiamento para o programa conta, em sua maioria, com recursos vindos do Governo Federal destinados exclusivamente à atenção básica. “80% dos recursos para o financiamento do Promais vêm do SUS, e os outros 20% estão saindo do Tesouro Municipal. Essa é uma estratégia que nós temos adotado há bastante tempo, porque cremos que não dá para gastar mais do que se ganha. Dessa forma, seguiremos mantendo a responsabilidade fiscal com as finanças da cidade", salientou o prefeito.

Virgílio também destacou que o projeto, que trabalhará exclusivamente na atenção básica, aproveitará quase 100% da estrutura das Unidades Básicas de Saúde municipais (UBS). "Antigamente, nós estávamos aproveitando as estruturas, mas avançando nos passos tradicionais, mas sem inovação. Hoje, o nosso foco exclusivo, como já está sendo, é na inovação, e fazemos isso investindo na capacitação em atenção básica", ressaltou.

Segundo o prefeito de Manaus, o Programa Mais Saúde Manaus aproveitará quase 100% da estrutura das UBS da capital. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Parceria

A formação profissional por meio do Programa Mais Saúde Manaus será desenvolvida por projetos temáticos em residências médicas, uni e multiprofissional em saúde, pós-graduações lato sensu, e cursos de extensão e aperfeiçoamento, todos em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As capacitações serão abertas a todos os profissionais de saúde, vinculados ou não à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O primeiro curso a ser ofertado será o de Especialização em Saúde Pública com Estratégia em Saúde da Família, que terá carga horária total de 3.744 horas. Segundo a diretora da Escola de Saúde Pública de Manaus, Kássia Veras, os editais de seleção já estão prontos, aguardando apenas a publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

"Serão três editais: um com 90 vagas para os alunos; outro, com 10 vagas para tutores e 19 para preceptores; e o terceiro, com 5 vagas, para pessoal de apoio. Nós estamos fazendo isso pensando na qualificação do trabalhador do SUS, pensando única e exclusivamente na satisfação de quem usa as nossas unidades de saúde, que é a população de Manaus", destaca Veras.

Professor Diego Regalado, da UEA, destacou a parceria da Universidade com a Prefeitura na oferta de profissionais | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

O professor Diego Regalado, diretor da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA (ESA), destacou que a Universidade entra na parceria com a Prefeitura com um plantel de profissionais qualificados, na resolução de questões pedagógicas e técnicas na área de saúde. "Com isso, seguimos fortalecendo o SUS, que eu creio ser uma das grandes funções da Universidade, fortalecer os profissionais trabalhando na ponta, e com um benefício maior para o usuário final", disse o docente.

Leia mais:

Sine Manaus divulga vagas disponíveis para essa terça-feira (18)

Doação de sangue diminui em Manaus devido à vacina contra sarampo