Instituto da Mulher deve transferir serviço de ginecologia

Manaus - Considerado estratégico por estar situado em uma área central da cidade de Manaus, o Instituto da Mulher Dona Lindu, que fica na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul, corre sério risco de não oferecer mais os atendimentos do Serviço de Ginecologia, ficando apenas com a Obstetrícia.

A unidade recebe mulheres de toda a cidade para cuidados especializados, e também abriga o Banco de Leite Fesinha Anzoategui.

Até 2016, o Instituto fez mais de um milhão de atendimentos, e esse número foi ampliado em 2018. Entretanto, a população feminina corre sério risco de ficar sem atendimento. O serviço de Ginecologia deve ser encerrado e transferido para o Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte da capital.

A medida, segundo as usuárias, aumenta o transtorno de quem necessita do atendimento ginecológico e vem de longe, como pacientes de municípios localizados na Região Metropolitana de Manaus.

De acordo com uma paciente, que preferiu não se identificar, o corte nos serviços no Dona Lindu expõe o caos na saúde pública. "O serviço de saúde no Amazonas já é precário e agora vamos ter que nos deslocar até o Delphina Aziz, que é totalmente contramão. Sem contar que vai aumentar consideravelmente o número de pacientes", disse.

Leia também: Instituto ‘Dona Lindu’ é usado como abrigo para moradores de rua



A informação foi dada pela autônoma e paciente Marta dos Anjos*, uma paciente que, ao chegar ao hospital para se consultar com o médico, foi informada sobre a mudança.

"Eu estou fazendo tratamento aqui há bastante tempo. Quando cheguei para me consultar com o médico, ele já me disse que daqui a alguns dias não teria mais o atendimento ginecológico aqui. Eu fiquei chocada, porque este é o hospital que fica mais perto da minha casa", diz Marta, que em maio fez uma cirurgia na unidade, e vem sendo acompanhada no processo pós-operatório no Instituto.

Vídeo mostra indignação de pacientes e acompanhantes na última terça-feira (11) | Autor: Divulgação





Médicos

Quem também confirma a informação é o médico Carlos Farias, de 68 anos, que atende no Dona Lindu desde o ano de 2010, quando a unidade foi inaugurada, ainda no governo de Omar Aziz. Segundo Carlos, com a atual gestão, o instituto vem perdendo a funcionalidade. A informação que foi repassada aos profissionais é que o serviço de Ginecologia seria transferido para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, localizado na Zona Norte da capital.

"Eu acho que isso é um absurdo. Eles disseram que querem transferir o serviço pro Delphina, mas se transferir, é óbvio que vai encerrar aqui! Quando se abre um novo hospital, a ideia é ampliar, aumentar o serviço, e não fechar o serviço de um hospital", afirma o médico.

Farias ainda salienta que a demanda de cirurgias ginecológicas no Dona Lindu é alta. Somente em 2017, a unidade foi palco de mais de 300 intervenções.



"É uma fila imensa de cirurgias, de mulheres que estão esperando para se operar. Estamos em setembro, e já tem cirurgias marcadas para acontecer em janeiro. É um absurdo encerrar o serviço só para transferirem para o extremo da Zona Norte".

Caos

Na rede pública de saúde, parte dos pacientes reclama que é difícil ter que esperar horas para continuar o acompanhamento médico, ou meses por um exame, mas a situação piora quando não há médicos ou enfermeiras para atender ao público.

Foi o que aconteceu no Dona Lindu, na noite do último dia 11, quando não havia triagem para o atendimento das pacientes. Com a falta de triagem, a recepção da unidade de saúde estava completamente tomada por mulheres revoltadas.

Relatos de pacientes e acompanhantes davam conta que havia mulheres já em trabalho de parto na recepção, e outras passando mal ou sangramentos, esperando um atendimento que não chegava. Segundo o que foi informado aos pacientes, não havia atendimento porque os enfermeiros, que deveriam atender, teriam sido demitidos.

Relatos de pacientes e acompanhantes davam conta que haviam mulheres já em trabalho de parto na recepção, e outras passando mal | Foto: Divulgação

"Não tem técnico, não tem enfermeiro, não tem ninguém pra atender! Tem mãe aqui esperando atendimento há mais de três horas, já em trabalho de parto, e ninguém aparece pra atender. Tá bom é de começarem a ter os filhos aqui na recepção, porque é só assim que vão atender os pacientes!", disse uma paciente ao Em Tempo.



Estas, no entanto, não são as únicas fragilidades da unidade. No dia 9 de setembro, matéria do EM TEMPO mostrou que o pátio externo do Instituto da Mulher tem sido usado como abrigo para moradores de rua.

Segundo uma fonte ligada à administração do hospital, o problema já dura oito anos. “Foram feitas várias ações, essas pessoas são conscientizadas. Elas dão um tempo, mas sempre acabam voltando a ocupar o espaço. Ainda mais pelo fato de que, naquele local, ela recebem ajuda filantrópica”, disse.

Posicionamento

A reportagem tentou contato com a assessoria de Comunicação da Susam, para obter um posicionamento a respeito do encerramento do serviço de Ginecologia do Dona Lindu, assim como sobre a situação ocorrida na terça-feira (11), mas, até a publicação desta matéria, não recebeu qualquer retorno.

*O nome da fonte foi alterado para preservar a sua identidade.

Leia mais

Malária: Municípios do Alto Rio Negro estão em situação de emergência

Com a perna quebrada, homem espera há mais de um ano por cirurgia