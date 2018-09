Silves: Laudo de incêndio em galpão será entregue em até 30 dias

Silves - O Instituto de Criminalística do Amazonas realizou, neste domingo (16), a perícia no prédio de secretaria da Prefeitura de Silves, que foi destruído por um incêndio no sábado (15) .

No local da ocorrência, o perito criminal Melquizedec Rodrigues coletou vestígios, fez fotografias e captou informações com testemunhas sobre a ocorrência. O laudo deverá ser concluído em 30 dias.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, em Silves, para apurar as circunstâncias do incêndio, se foi acidental ou criminoso.



"Coletamos vestígios do local e registramos fotografias e algumas anotações sobre os fatos encontrados. Vamos analisar todas essas informações e emitiremos um laudo com a possível causa do incêndio, que destruiu os materiais, veículos e o prédio em si", disse Rodrigues.

A estrutura do prédio foi completamente prejudicada pelo incêndio. "Já verificamos que não há nada a ser aproveitado na obra. O que restou do prédio terá que ser demolido e removido para a construção de um novo depósito", avaliou Rodrigues, que é do setor de engenharia forense do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Sine Manaus divulga vagas disponíveis para essa terça-feira (18)

Doação de sangue diminui em Manaus devido à vacina contra sarampo