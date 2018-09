Casa de show é fechada por deixar menores consumirem bebida alcoólica

Adolescentes de 15 a 17 anos, podem ir a uma casa de show, desde que na presença de pais ou responsáveis legais. | Foto: Divulgação

Manaus -Comissários do Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI) participaram no último final de semana de mais uma ação da Central Integrada de Fiscalização, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Realizada nos dias 14 e 15 de setembro (sexta e sábado), em bares e casas de shows da zona Norte, a atividade registrou a autuação e fechamento de uma casa de shows. A participação dos comissários na ação foi autorizada pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, titular do Juizado.

O primeiro local a ser fiscalizado foi o Mandela Clube, localizado na rua Vitória Régia, Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. No local os comissários flagraram vários adolescentes sem documentos e consumindo bebidas alcoólicas.

O proprietário do estabelecimento não apresentou o devido alvará judicial que regulamenta a entrada e permanência de adolescentes em eventos noturnos | Foto: Divulgação

Por amostragem, foi realizada a abordagem de adolescentes para confirmar as informações. O proprietário do estabelecimento não apresentou o devido alvará judicial que regulamenta a entrada e permanência de adolescentes em eventos noturnos, bem como o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

O proprietário da casa de show e o promotor do evento foram autuados e intimados a comparecer ao Juizado para prestar esclarecimentos. O estabelecimento foi fechado. A fiscalização seguiu em outros pontos da zona Norte, mas, de acordo com os comissários, não houve outros flagrantes de irregularidades.

Portaria

Publicada este ano pelo Juizado da Infância e Juventude a Portaria estabelece que até 14 anos, as crianças não podem frequentar estabelecimentos ou eventos adultos. De 15 a 17 anos, é permitido na presença de pais ou responsáveis legais.

Em nenhuma hipótese é permitido o consumo de bebidas alcoólicas. O descumprimento dessas normas, baseadas no ECA, pode gerar multas e, em alguns casos, gerar processos e a suspensão da autorização para funcionamento dos estabelecimentos. Os pais e responsáveis legais também são notificados e penalizados pelo descumprimento.

*Com informações da assessoria

