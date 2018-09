Estácio do Amazonas realiza mega ação social nesta quarta-feira (19)

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas promove, nesta quarta-feira (19), a 7ª edição do “Dia E Nacional”, com serviços gratuitos à população, como consultoria jurídica nas áreas de Direito do Consumidor, da Família, do Trabalho e Previdência. Além destes serviços, na área de saúde será realizado teste de HIV e de sífilis, teste de glicemia, vacinação contra febre amarela, tríplice viral (sarampo), hepatite B e DT (Tétano) e distribuição de encaminhamentos para exames de mamografia e ultrassonografia.

Para participar, basta comparecer na unidade da instituição, localizada na avenida Constantino Nery, n. 3693, bairro Chapada, na Zona Centro Sul de Manaus.

Para quem desejar serviços de beleza e bem-estar, será feito ainda, maquiagem, penteados, pintura infantil, aferição de P.A e acupuntura. No local, haverá também orientações sobre DST´s e HIV/AIDS, câncer de mama, nutricão, descarte de medicamento, exames laboratoriais, além de exposição de materiais didáticos-pedagógicos construídos com materiais reutilizados, avaliação antropométrica e unidade móvel de coleta de sangue disponível (vampirão).

O "Dia E" da Faculdade Estácio mobilizará 8 mil voluntários em todo Brasil | Foto: Divulgação

Mais de 8 mil pessoas, entre professores e alunos de todo Brasil, estão mobilizadas neste evento, que acontece simultaneamente em 23 estados e no Distrito Federal Nesta ocasião, os universitários têm o objetivo de dar oportunidade para os alunos mostrarem seus conhecimentos ao público e promover integração entre diversas áreas do conhecimento.

A iniciativa está alinhada com a missão da Estácio, “Educar para Transformar”, ao gerar oportunidades para os alunos e promover a integração entre as diversas áreas de ensino, como Medicina, Direito, Psicologia, Administração, Estética, Educação Física, Enfermagem, entre outros.

A Estácio, um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil, atua há 48 anos no segmento de ensino superior. Presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o EaD, contando com mais de 500 mil alunos matriculados.

Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio promove o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar. O programa, que apoia iniciativas em cinco pilares - Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo – reflete o compromisso do Grupo Estácio de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

Serviço: DIA E



Data: 19/09

Horário: a partir de 9h



Unidades: Faculdade Estácio do Amazonas



Endereço: Avenida Constantino Nery, n. 3693, bairro Chapada

