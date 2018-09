Três pessoas ficam feridas durante explosão em embarcação no Amazonas

| Autor: Divulgação

Manacapuru - Uma embarcação explodiu, no fim da noite de terça-feira (18), no município de Manacapuru (a 99 km de Manaus). Três homens sofreram queimaduras e foram levadas a uma unidade hospitalar de Manaus.



O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) confirmou que o barco explodiu nas proximidades de um posto flutuante.

No momento do incêndio, moradores e trabalhadores da região portuária conseguiram resgatar os três homens que foram atingidos pelo fogo. Eles foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Todos tiveram queimaduras múltiplas no corpo, conforme boletim médico.

As regiões do antebraço, do rosto e das mãos foram as mais atingidas. Um deles, de 38 anos, teve um corte profundo na cabeça e queimaduras de 2º e 3º grau. O quadro geral do trio é estável.

Quando o capitão girou a ignição, o barco explodiu, conforme explicação dos bombeiros | Foto: Divulgação

Os bombeiros disseram que, no momento em que o comandante ligou a ignição, o tanque de combustível explodiu. "A embarcação comportava 5 mil litros de combustível. A combustão se deu logo na partida, quando se preparavam para zarpar", detalhou o sargento Denis Ferreira.

Outras duas embarcações foram atingidas pelas chamas e ficaram completamente destruídas. Ainda conforme os bombeiros, a embarcação ancorada perto de um pontão (posto flutuante), onde havia sido abastecida na tarde de terça.



Momentos após o fogo iniciar, tripulantes afastaram o barco do pontão. A ação do CBMAM terminou por volta das 1h30. Foram utilizados 10 mil litros de água e três baldes de 20 litros para conter as chamas.

O estado de saúde do trio ainda não foi divulgado. | Foto: Divulgação

Ônibus em chamas

Um princípio de incêndio em um ônibus foi registrado ainda na noite de terça-feira pelos bombeiros. O acidente ocorreu na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste. Ninguém ficou ferido.

O sargento Denis Ferreira disse que quando a viatura da corporação chegou ao local, as chamas já haviam sido contidas. "O motorista havia conseguido controlar o fogo antes da equipe chegar. Fomos acionados apenas por precaução", informou o sargento.

Não há informações divulgadas sobre a possível causa do acidente ou da empresa responsável pela linha do veículo.

