Maus Caminhos: Decisão do TCE não anula a de órgãos sobre investigados

A decisão tomada pelo TCE foi sobre uma representação do Ministério Público de Contas | Foto: Divulgação





Manaus - O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) concluiu que as verbas pagas ao Instituto Novos Caminhos eram estaduais e não federais, ou seja, não houve uso de recursos federais nas fraudes descobertas durante a operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016, que culminou na prisão do ex-governador cassado José Melo, a esposa dele, Edilene Oliveira, e outros cinco secretários do seu governo. Todos estão em prisão domiciliar, porém com o uso de tornozeleiras eletrônicas.

Segundo a assessoria do TCE, a conclusão do Tribunal de Contas não anula a decisão de outros órgãos. A decisão tomada pelo TCE foi sobre uma representação do Ministério Público de Contas, que pediu para apurar se o dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) estava sendo usado para o pagamento do instituto investigado. Ainda segundo o órgão, a ação não tratou de pagamentos da Secretaria de Saúde ou de dinheiro da saúde para o referido instituto.

O Tribunal apurou uma representação com pedido de medida cautelar. A equipe chegou a estes resultados por uma inspeção extraordinária. A decisão será publicada na quinta-feira (20).

Nota MPF

Em contrapartida, o Ministério Público Federal se pronunciou no início da noite desta quarta, informando que a atuação judicial e extrajudicial do órgão, na operação Maus Caminhos e seus desdobramentos, está totalmente respaldada e justificada por elementos técnicos apresentados durante a investigação. Essas provas foram anexadas às dezenas de ações já ajuizadas em face da organização criminosa que protagonizou vultosos desvios de recursos públicos da saúde no Amazonas.

O órgão ressalta que até o presente momento, está mantido o entendimento da sentença proferida pela 4ª Vara Federal do Amazonas na ação penal movida pelo MPF contra o grupo pelo crime de organização criminosa.

Ao analisar objetiva e claramente a alegação de incompetência da Justiça Federal para julgar o caso, a sentença conclui que “a origem federal das verbas usadas pelo Instituto Novos Caminhos se encontra fartamente demonstrada nos autos”, em especial pelas notas técnicas emitidas pela CGU, que comprovaram o depósito de verbas federais em contas intermediárias pertencentes ao Fundo Estadual de Saúde, para posteriormente serem remetidas ao Instituto Novos Caminhos.

Antes mesmo da referida sentença, há decisão também da 4ª Vara Federal, em exceção de incompetência apresentada por Mouhamad Moustafa, chefe da organização criminosa, em que foi confirmada a competência da Justiça Federal para julgar o caso, tendo em vista o interesse da União em razão do – à época – suposto desvio de verbas federais, comprovado e referendado, posteriormente, em sentença.

Para o MPF, esse entendimento está corretamente fundamentado e segue a jurisprudência dos tribunais superiores em vigor, permanecendo os processos decorrentes do caso em plena tramitação na esfera federal.

"Por fim, a respeito de não ter conhecimento oficial do inteiro teor da manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, pois a íntegra do acórdão ainda não foi publicada no Diário Oficial, o MPF/AM reafirma sua posição em defesa da autonomia dos diversos órgãos de fiscalização e controle e da independência entre as instâncias, ao considerar que eventuais posições e entendimentos divergentes entre os órgãos não são necessariamente excludentes, já que podem ser construídos a partir de métodos e com objetos distintos", diz a nota oficial.

Leia mais

MPF pede bloqueio de R$ 46 mi de envolvidos em fraudes na saúde do AM

Ex-secretário do AM Evandro Melo é denunciado por corrupção passiva

MPF denuncia Afonso Lobo e lobista por corrupção e lavagem de dinheiro