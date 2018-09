Largo do Mestre Chico: dominado por bandidos e abandonado pelo governo

Manaus - Antes um dos principais locais utilizados para levar alegria ao povo amazonense em eventos diversificados, hoje a realidade do Largo do Mestre Chico, na zona Sul de Manaus, é bem diferente dos "tempos culturais dourados" da cidade. Abandonado pelo Governo do Amazonas, órgão responsável pela gestão e organização da área, o espaço público virou abrigo para bandidos e sem-teto.

Com lanches depredados e banheiros sem qualquer infraestrutura, o local não recebe revitalização há anos e segue sem qualquer esperança de ser novamente o que era. As reclamações sobre a falta de infraestrutura e inexistência de segurança são antigas e preocupam os poucos frequentadores do espaço, que se arriscam em caminhar pela região - que já recebeu shows nacionais, eventos do Bar do Boi e o Festival Folclórico.

A reportagem esteve no local e confirmou as denúncias de abandono. O espaço é dominado pelo tráfico de drogas, que inclusive chegou a destruir o posto policial que existia na praça do complexo. No mesmo local onde antes existia a placa com o brasão da Polícia Militar, que foi arrancada pelos bandidos, atualmente, figura pichações com a sigla de uma facção criminosa.

Para a proprietária de uma lanchonete, único estabelecimento em funcionamento no Largo do Mestre Chico, o local foi abandonado pelo governo e a insegurança é a principal reivindicação de quem trabalha ou frequenta a área.

"A falta de policiamento aqui é o que mais afasta os clientes. Preciso sustentar minha família, além de pagar o aluguel do ponto, mas desse jeito, vou acabar fechando a lanchonete como os outros também fizeram", disse a mulher.

A proprietária da lanchonete ainda ressaltou que a falta de iluminação deixa o local com um clima pesado. "São postes e luminárias quebradas pelos vândalos e ninguém faz nada. Eles roubam até a fiação. Nós tivemos que comprar fios novos para poder ter luz aqui no lanche", explicou.

Praticar exercícios físicos também se tornou uma batalha diária para quem não quer ser vítima de crimes. A dona de casa Carla Silva disse que costuma caminhar todo dia pelo parque, mas pratica a atividade com medo de ser assaltada.

"A gente está por aqui, mas nunca vê um policial. As viaturas passam pela rua, mas nenhum policial entra ou anda pelas imediações do parque. O posto policial que existia aqui, agora virou abrigo para moradores de rua, usuários de drogas e até vendedores de drogas. É um absurdo, eles zombam da cara das autoridades e arrancaram a placa da PM para demonstrar quem manda aqui", disse.

A ponte

Um dos cartões portais da capital, a ponte pênsil Benjamin Constant, que fica localizado na avenida Sete de Setembro, possui apenas dois refletores com luminárias em toda a extensão. Moradores da Cachoeirinha e adjacências, que necessitam atravessar a ponte centenária, relatam medo de fazer o trajeto durante a noite.

"Essa ponte é um dos pontos mais importantes e bonitos de Manaus, mas infelizmente está abandonada. Eu passo aqui porque preciso passar, porém fico com muito medo de ser assaltada nessa escuridão. Usuários de drogas costumam abordar pessoas aqui para pedir dinheiro", disse a auxiliar administrativo Karen Oliveira, de 24 anos.

Polícia



O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e foi informado que, em relação ao policiamento do Largo do Mestre Chico, o patrulhamento existe e é realizado nas vias próximas e em toda extensão do lugar.

A ação policial, diferente do que afirmaram os frequentadores do local, segundo a PM, é feita com motocicletas e viaturas de quatro rodas, por meio da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda conforme a nota, a Cicom pode ser acionada para denúncias ou sugestões por meio do seu Linha Direta (92) 98842-1756 ou pelo 190. Sobre a depredação do posto policial, a corporação militar informou que a estrutura é utilizada apenas em grandes eventos realizados no parque.



Sem resposta

A equipe de reportagem também entrou em contato com a assessoria do Governo do Estado, por meio de e-mail, mas, mesmo após de 15 dias de espera, não recebeu resposta.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), limpou, no primeiro semestre desse ano, todos os Prosamims, em especial o complexo do Mestre Chico. A limpeza das praças com capinação é feita de 3 em 3 meses.

A limpeza dos igarapés é feita mensalmente. Um mutirão de limpeza também foi realizado no local em março, julho e novamente agora em setembro.

Sobre a responsabilidade do espaço, a Prefeitura de Manaus salienta que não foi protocolizado nenhum documento repassando o espaço público, que hoje pertence à estrutura estadual, para a gestão do município.

